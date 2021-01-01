"تيك توك" يسبق منصات التواصل بميزة جديدة..من نص إلى صورة..

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أطلق تطبيق "تيك توك" خاصية جديدة تمكن المستخدم من تحويل النصوص المكتوبة إلى صور، وبالتالي استخدامها كخلفية لتصوير مقاطع الفيديو.



الميزة الجديدة تسمى "AI GeenScreen"، إذ تمكن المستخدم من تصميم أي صورة تعبر عن أي موضوع ينوي مناقشته خلال الفيديو الذي سيبثه.



وتعتبر هذه الميزة بدائية إذا ما قورنت بالأنظمة المتخصصة في تحويل النصوص إلى صور، حيث يتم تصميم صور بسيطة يغلب عليها الطابع الفني أكثر من الواقعي.

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وقد تكون محدودية قدرات الميزة الجديدة أمرا مقصودا، لأن تقديم صور أكثر واقعية سيتطلب معالجة حاسوبية ضخمة.وقال خبير الإعلام الرقمي المحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة فادي رمزي، إن "تيك توك يعتبر المنصة الاجتماعية الأولى التي تقدم تلك الميزة لمستخدميها، في الوقت الذي لا تزال المحركات الذكية لصناعة الصور من النصوص جديدة نسبيا".ويضيف رمزي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "التغيير بما يتلاءم مع متطلبات المستخدم زمنيا من طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المزايا الجديدة هو الانعكاس لذلك، فحيثما كانت الكتابة أول طرق التعبير، أصبح المحتوى المرئي اللغة الأكثر جذبا للمستخدمين الآن".ويستطرد خبير الإعلام الرقمي أن "سبق تيك توك لباقي منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص تقديم المزايا الجديدة أصبح من طبيعة المنصة خلال السنوات الأخيرة، فمثلما كان تيك توك سبّاقا في تقديم مقاطع الفيديو القصيرة التي أصبحت من بين الأكثر جذبا لتلحقه في ذلك المنصات الأخرى وعلى رأسها فيسبوك، أراد أن يسبق الجميع بإطلاق تقنية تحويل النصوص إلى صور".وأوضح أن "إطلاق الميزة الجديدة لا يخرج عن كونه جزءا من المنافسة التي تخوضها تيك توك ضد المنصات الأخرى لاستقطاب جمهورها وعلى رأسهم مستخدمو فيسبوك، ولذلك تسعى دوما إلى تغيير شكل المحتوى وزيادة عدد المستخدمين الذي يؤدي إلى جذب المزيد من المعلنين وبالتالي مراكمة الأرباح".ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك نحو 1.2 مليار مستخدم نشط شهريا، وذلك وفقا لإحصاءات حديثة، وترتفع شعبية التطبيق بشكل ملحوظ بين الشباب والمراهقين حول العالم منذ عام 2020.