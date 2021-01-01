شركة روستيخ الروسية: تطوير منظومات جديدة بالاتصالات لتأمين خدمات الإنترنت بالطائرات

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية، أنها تعمل على تطوير منظومات جديدة للاتصالات من أجل تأمين خدمات الإنترنت للطائرات ووسائل النقل المدنية.
وخلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" أشار ممثلو الشركة، إلى أن المنظومات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء في روستيخ ستؤمن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ستزود مستخدمي وسائل النقل العامة الفردية والجماعية وحتى ركاب الطائرات في عموم أنحاء روسيا بخدمات الإنترنت.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة، أنه يتيح التكامل مع أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الوسائط المتعددة الموجودة على متن الطائرة لمنتجاتنا الجديدة تأمين خدمات الاتصال الهاتفي وخدمات الإنترنت السريع لإجراء مكالمات الفيديو.
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