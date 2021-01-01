إطلاق «قطار السماء» الجديد في الصين على مسار مغناطيسي ..بدون كهرباء..

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تشتهر الصين بقطاراتها ماجليف المستقبلية، والتي تستخدم المغناطيسات الكهربائية لدفع المركبات فوق المسارات بسرعات عالية.



كشفت الدولة الآن النقاب عن أول خط مغناطيسي معلق تم بناؤه بمغناطيس دائم، والذي يزعم المهندسون أنه يمكن أن يحافظ على "قطار السماء" عائمًا حتى بدون مصدر طاقة.



يقع المسار التجريبي البالغ ارتفاعه 2600 قدم والمعروف باسم السكك الحديدية الحمراء في محافظة شينغو بمقاطعة جيانغشي جنوب الصين.

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يستخدم مغناطيسًا قويًا لإنتاج قوة صد باستمرار قوية بما يكفي لرفع قطار به 88 راكبًا في الهواء، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.على عكس معظم خطوط ماجليف الحالية، تعمل السكة المعلقة على ارتفاع 33 قدمًا فوق سطح الأرض، إن استخدام المغناطيس الدائم بدلاً من المغناطيسات الكهربائية، فضلاً عن عدم الاحتكاك بالمسار، يعني أن هناك حاجة إلى كمية صغيرة فقط من الكهرباء لدفع القطار.يولد المسار إشعاعًا كهرومغناطيسيًا أقل بكثير من خطوط ماجليف التقليدية، والتي يمكن أن تؤثر على البيئة وصحة الأشخاص الذين يعيشون في مكان قريب.كما أن البناء أرخص بكثير، حيث يكلف البناء حوالي عُشر التكلفة اللازمة لبناء مترو أنفاق ، وفقًا للباحثين في جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا.أصبح الإنجاز التكنولوجي ممكنًا بسبب وفرة العناصر الأرضية النادرة في الصين، والتي تعد ضرورية لصنع مغناطيس دائم للقطار.