تبدأ مرسيدس إنتاج AMG ONE المعتمدة على تقنيات F1

مرسيدس مرسيدس

حدد قطاع مرسيدس الرياضى نصف 2022 الثانى لبدء تسليم أولى نسخ AMG ONE لعملائها بعد عملية إنتاج معقدة تشمل العديد من الاختبارات والموافقات عبر 50 متخصص. يتم بناء AMG ONE يدوياً عبر 16 محطة تبدأ من إنتاج الهيكل وتوضح الشركة تشابه هذه المرحلة مع بعض خطوات بناء الساعات الفاخرة حيث يتم تجميع بعض الأجزاء والتأكد من كفاءة عملها ثم فكها



وإعادة تجميعا عند تركيبها بالسيارة مثل ما يتم مع هيكل الكربون فايبر الأحادى ذو السقف المدمج، يتم التأكيد بعد ذلك من تجانس مختلف الأجزاء ثم يتم فك الأبواب والغطاء الأمامى والخلفى لطلائهم يدوياً. أما عن منظومة القوة فيقوم خبراء مصنع الشركة فى مدينة بريكسورث الإنجليزية باختبار مختلف أجزاءها التى تتضمن محرك البنزين والوحدات الكهربائية والبطارية قبل تزويدها بالسيارة للتأكد من مستوى أدائها وتوضح مرسيدس أن نفس الأسلوب يتبع خلال إنتاج محركات سيارات فريق الفورمولا 1. زودت AMG ONE بمحرك وسطى سعة 1600 سى سى مع تربو متصل بأربعة محركات كهربائية وبطارية عالية الأداء للانطلاق بقوة 1063 حصان عند 11 ألف دورة/الدقيقة مع ناقل حركة يدوى 6 سرعات مصمم خصيصاً للسيارة.