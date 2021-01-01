صور بورش 911 GT3 RS الجديدة كلياً

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صورة الخبر: 911 GT3 RS
911 GT3 RS

اقترب موعد كشف بورش عن سيارتها الرياضية 911 GT3 RS 3 وقد تسربت صور السيارة قبل ساعات من موعدها الرسمي.

تظهر الصور المسربة تصميم السيارة المرتكز على دمج الزوائد الأيروديناميكية في هيكل السيارة بأسلوب حديث بدلاً من إبرازها، يتكون الجناح الخلفي من طبقتين، وفي المقدمة يحمل الغطاء الأمامي مشتتات هواء على شكل حرف L.

يتوقع أن تحمل السيارة محرك ينتج قوة قريبة من 550 حصان، وأن تكون أخف وزناً من سابقتها لتقدم أرقام أداء أفضل من أي وقت مضى.

المصدر: سعودى شفت

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