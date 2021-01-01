تكشف ألفا روميو عن سيارة رياضية في 2023



ألفا روميو ألفا روميو

كشفت ألفا روميو عن إطلاقها لسيارتها الرياضية الأولى ذات مقعدين تعمل بمحركات ICE لتكون في الاحتفالية الخاصة التي تحيي ذكرى تاريخ ألفا روميو مع محركات الاحتراق – وستكون تلك السيارة مستوحاة من الأداء الأيقوني الذي اشتهرت به طرازات العلامة التجارية على أن تصل في 2023.



وأعلن Jean – Philippe Imparato الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو عن مشروع خاص للسيارات الرياضية بمحرك الاحتراق الخالص الذي سنراه العام المقبل ، بتصميم يمكن أن يكون مستوحى من Alfas التاريخية مثل Stradale 33 الأيقونية وصرح Jean قائلا : “سنقدم سيارة رياضية في النصف الأول من عام 2023?، ووصفها بقوله إنها ستكون مثيرة، ثمينة للغاية وانتقائية “.