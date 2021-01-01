تكشف ألفا روميو عن سيارة رياضية في 2023

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صورة الخبر: ألفا روميو
ألفا روميو

كشفت ألفا روميو عن إطلاقها لسيارتها الرياضية الأولى ذات مقعدين تعمل بمحركات ICE لتكون في الاحتفالية الخاصة التي تحيي ذكرى تاريخ ألفا روميو مع محركات الاحتراق – وستكون تلك السيارة مستوحاة من الأداء الأيقوني الذي اشتهرت به طرازات العلامة التجارية على أن تصل في 2023.

وأعلن Jean – Philippe Imparato الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو عن مشروع خاص للسيارات الرياضية بمحرك الاحتراق الخالص الذي سنراه العام المقبل ، بتصميم يمكن أن يكون مستوحى من Alfas التاريخية مثل Stradale 33 الأيقونية وصرح Jean قائلا : “سنقدم سيارة رياضية في النصف الأول من عام 2023?، ووصفها بقوله إنها ستكون مثيرة، ثمينة للغاية وانتقائية “.

المصدر: nilemotors

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