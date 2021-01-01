تكشف سمارت عن موعد إطلاق Brabus 1 متعددة الإستعمالات

كشفت سمارت عن سيارتها الكهربائية الذكية الجديدة Brabus 1 وهي من فئة ال SUV والتي ستقدمها رسميا أمام الجمهور في 26 أغسطس.
تأتي سمارت Brabus 1 بلمسات أنيقة باللون الأحمر على هيكلها الخارجي ذو اللون الرمادي بالإضافة إلى مصدات أمامية وخلفية مميزة كما يوجد أيضًا جناح كبير مثبت على السقف وعجلات معدنية كبيرة.
وفي الداخل نجد أيضا نفس اللمسات الحمراء ومقاعد رياضية كما تم تجهيزها بنظام المعلومات والترفيه مع شاشة اللمس الرقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة مركزية مقاس 9.2 بوصة كما هو موجود في السيارة القياسية.
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