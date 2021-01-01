نصيحة : لو ناقل الحركة في السيارة يدوى أو مانويل

آخر الأخبارأخبار السيارات › نصيحة : لو ناقل الحركة في السيارة يدوى أو مانويل

صورة الخبر: ناقل الحركة
ناقل الحركة

نلاحظ أن البعض يعتاد الضغط بقدمه علي دواسة الدبرياج وللاسف ده بيعرض الى تلف اسطوانة الدبرياج داخل الفتيس و ضعف عزم المحرك، مما يؤدى إلى تغيير ديسك و بلية وبذلك تكون حملت نفسك عبئ تكلفة قطعة الغيار و تكلفة تغييرها.

وسوف نستعرض علي حضراتكم الأوقات الأزمة فيها الضغط علي دواسة الدبرياج، وعند التنقل بين غيارات ناقل الحركة سواء زيادة أو نقص السرعة.

عند تهدئة السرعة و التنقل إلى الغيار الأقل حتى لا يتم ايقاف المحرك عن العمل، و عند وجود ازدحام مرورى مما يؤدى إلى توقف السيارة لوضع السكون فترة يفضل عدم الضغط على دواسة الدبرياج مع إعطاء الغيار الاول ، يفضل وضع ناقل الحركة في وضع الاستعداد و عدم الضغط على الدواسة

المصدر: nilemotors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نصيحة : لو ناقل الحركة في السيارة يدوى أو مانويل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68267

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager