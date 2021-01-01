نصيحة : لو ناقل الحركة في السيارة يدوى أو مانويل



ناقل الحركة ناقل الحركة

نلاحظ أن البعض يعتاد الضغط بقدمه علي دواسة الدبرياج وللاسف ده بيعرض الى تلف اسطوانة الدبرياج داخل الفتيس و ضعف عزم المحرك، مما يؤدى إلى تغيير ديسك و بلية وبذلك تكون حملت نفسك عبئ تكلفة قطعة الغيار و تكلفة تغييرها.



وسوف نستعرض علي حضراتكم الأوقات الأزمة فيها الضغط علي دواسة الدبرياج، وعند التنقل بين غيارات ناقل الحركة سواء زيادة أو نقص السرعة.



عند تهدئة السرعة و التنقل إلى الغيار الأقل حتى لا يتم ايقاف المحرك عن العمل، و عند وجود ازدحام مرورى مما يؤدى إلى توقف السيارة لوضع السكون فترة يفضل عدم الضغط على دواسة الدبرياج مع إعطاء الغيار الاول ، يفضل وضع ناقل الحركة في وضع الاستعداد و عدم الضغط على الدواسة