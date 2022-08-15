سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

سعر الذهب
حافظ سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 18-8-2022، على صعوده في تعاملات مساء أمس بنحو 10 جنيهات في سعر الجرام لعيار 21.
وشهدت أسعار الذهب صعودًا مفاجئًا مساء أمس الأربعاء على مستوى الأعيرة، بعدما واجهت تراجعًا في الصباح، وزاد عيار 24 حوالي 11.2 جنيه، فيما ارتفع عيار 21 نحو 10 جنيهات للجرام، وصعد عيار 18 حوالي 8.7 جنيه.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وسجل عيار 24 في سوق الصاغة 1242 للشراء مقابل 1232 جنيها للبيع، فيما تداول عيار 21 بسعر 1087 جنيهًا للشراء مقابل 1077 جنيهًا للبيع.
وفي محلات الذهب سجل عيار 18 سعر 931.7 جنيه للشراء مقابل 920 جنيهًا للبيع، وبلغ عيار 14 نحو 726.7 جنيه للشراء مقابل 717 جنيهًا للبيع.
سعر جنيه الذهب
قفز سعر جنيه الذهب، في السوق المحلية 80 جنيهًا اليوم، حيث سجل 8696 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم
أسعار الذهب في الدول العربية اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 ، سجلت في بداية التداولات نفس أسعار الأمس، والذي شهد تراجعًا مرتين على التوالي.
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.90 درهم
سعر الذهب عيار 22 يسجل 190.58 درهم
سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.92 درهم
سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.93 درهم
سعر الذهب عيار 14 يسجل 121.28 درهم
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب عيار 24 سجل 17.39 دينار
سعر الذهب عيار 22 سجل 15.94 دينار
سعر الذهب عيار 21 سجل 15.21 دينار
سعر الذهب عيار 18 سجل 13.04 دينار
سعر الذهب عيار 14 سجل 10.14 دينار
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 24 سجل 212.44 ريال
سعر الذهب عيار 22 سجل 194.73 ريال
سعر الذهب عيار 21 سجل 185.88 ريال
سعر الذهب عيار 18 سجل 159.33 ريال
سعر الذهب عيار 14 سجل 123.92 ريال
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