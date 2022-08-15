سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

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حافظ سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 18-8-2022، على صعوده في تعاملات مساء أمس بنحو 10 جنيهات في سعر الجرام لعيار 21.



وشهدت أسعار الذهب صعودًا مفاجئًا مساء أمس الأربعاء على مستوى الأعيرة، بعدما واجهت تراجعًا في الصباح، وزاد عيار 24 حوالي 11.2 جنيه، فيما ارتفع عيار 21 نحو 10 جنيهات للجرام، وصعد عيار 18 حوالي 8.7 جنيه.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل عيار 24 في سوق الصاغة 1242 للشراء مقابل 1232 جنيها للبيع، فيما تداول عيار 21 بسعر 1087 جنيهًا للشراء مقابل 1077 جنيهًا للبيع.

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وفي محلات الذهب سجل عيار 18 سعر 931.7 جنيه للشراء مقابل 920 جنيهًا للبيع، وبلغ عيار 14 نحو 726.7 جنيه للشراء مقابل 717 جنيهًا للبيع.سعر جنيه الذهبقفز سعر جنيه الذهب، في السوق المحلية 80 جنيهًا اليوم، حيث سجل 8696 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية اليوم الخميس 18 أغسطس 2022 ، سجلت في بداية التداولات نفس أسعار الأمس، والذي شهد تراجعًا مرتين على التوالي.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 207.90 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 190.58 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 181.92 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 155.93 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 121.28 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.39 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.94 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.21 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.04 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.14 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 212.44 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 194.73 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 185.88 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 159.33 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 123.92 ريال