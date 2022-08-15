تربح البورصة المصرية 9.3 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، كما ربح رأس المال السوقي نحو 9.315 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.845 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 2.18% ليغلق عند مستوى 10058 نقطة، كما زاد «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.89% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة، وصعد «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 2.02% ليغلق عند مستوى 12428 نقطة، وقفز «إيجي إكس 50» بنحو 2.16% ليغلق عند مستوى 4067 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

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