يستقبل وزير التجارة والصناعة أعضاء لجنة صناعة «النواب»

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يسهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظراً لدورها الرئيسى فى إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وحضور النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، حيث استعرض اللقاء الدور المهم للجنة فى دعم ومساندة الصناعة الوطنية وأهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية.
وأوضح الوزير، حسب بيان للوزارة - أمس - أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حالياً 11.7%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة، إلى جانب زيادة نسب المكون المحلى وتعميق الصناعة، فضلاً عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر.
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