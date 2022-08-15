مصلحة الضرائب: استمرار العمل باللجان الداخلية وإدارة الفحص والتحصيل حتى نهاية أغسطس



مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار العمل باللجان الداخلية وإدارة الفحص والتحصيل بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار ممولي المهن الحرة، وذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية حتى نهاية شهر أغسطس 2022.



يأتي ذلك لتقديم الدعم الفني، والتيسير على الممولين للاستفادة من القانون رقم (153 ) لسنة 2022 الخاص بالتجاوز عن 65 % من مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، وكذلك لتفعيل أحكام قانون إنهاء المنازعات.



ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

ورابط صفحة المصلحة على الفيسبوك:

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ورابط صفحة المصلحة على انستجرام

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