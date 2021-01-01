يرفع زوجان قضية على جارهما بسبب ديك يعيش معه.. «يصيح 200 مرة في اليوم»



ديك ديك

قضية غريبة في ساحات محاكم ألمانيا، رفعها زوجان عجوزان ضد جيرانهما بسبب ديك نشط للغاية يُزعم أنه يصيح حوالي 200 مرة في اليوم، ما يمنعهما من الراحة في منزلهما.



يدعي فريدريش فيلهلم، البالغ من العمر 76 عامًا، وزوجته جوتا، من باد سالزوفلين في ألمانيا الغربية، أنهما لم يقضيا يومًا هادئًا في المنزل منذ وقت طويل، كل ذلك بسبب ديك جيرانهما المدعو ماجدة، بحسب ما ذكر موقع «أوديتي سنترال».



الديك يصيح منذ الصباح وحتى غروب الشمس

يُزعم فريدريش أن الديك يبدأ في الصياح كل يوم حوالي الساعة 8 صباحًا، ولا يتوقف حتى غروب الشمس، عندما يحبسه أصحابها مع دجاجاتهم الأخرى، وبعد سنوات من محاولة التفكير مع جيرانهم بشأن ماجدة، قرر الزوجان بمقاضاتهم من أجل حل المشكلة.

قد يعجبك أيضا...

يقول فريدريش فيلهلم للصحفيين: «الجار لا يتخلى عن ديكه، وعلينا إما أن نتعايش مع ذلك أو الفوز في المحكمة، لا يمكننا استخدام الحديقة أو فتح أي نوافذ، إنه أمر لا يطاق»، وتضيف زوجته جوتا: «من الصعب الحديث عن هذا الأمر، لكنه صعب للغاية».صوت الديك تردده 80 ديسيبلجادل محامي الزوجين، تورستن جيزيكي، بأن الديك شديد النشاط مثل ماجدة لا يجب أن يعيش في عقار سكني هادئ، مشيرا إلى أن جارًا آخر أُجبر على الابتعاد منذ عامين بسبب صراخ الديك المستمر، وبحسب ما ورد تم تسجيل صرخة ماجدة عند حوالي 80 ديسيبل، وهو ما يمكن مقارنته بمطعم أو شارع مزدحم.بدأ فريدريك وجوتا في تسجيل صرخة ماجدة اليومية كدليل في المحكمة، وادعيا أن الدعوى القانونية كانت الخيار الوحيد المتاح لهما، بعد أن فشلا في النقاش مع مالك ماجدة.زمن المقرر أن يستمع قاضي محكمة Lemgo الجزئية لقضية فريدريش وجوتا قريبًا، والبت في مصير ماجدة في المستقبل.