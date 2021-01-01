يرفع زوجان قضية على جارهما بسبب ديك يعيش معه.. «يصيح 200 مرة في اليوم»

قضية غريبة في ساحات محاكم ألمانيا، رفعها زوجان عجوزان ضد جيرانهما بسبب ديك نشط للغاية يُزعم أنه يصيح حوالي 200 مرة في اليوم، ما يمنعهما من الراحة في منزلهما.
يدعي فريدريش فيلهلم، البالغ من العمر 76 عامًا، وزوجته جوتا، من باد سالزوفلين في ألمانيا الغربية، أنهما لم يقضيا يومًا هادئًا في المنزل منذ وقت طويل، كل ذلك بسبب ديك جيرانهما المدعو ماجدة، بحسب ما ذكر موقع «أوديتي سنترال».
الديك يصيح منذ الصباح وحتى غروب الشمس
يُزعم فريدريش أن الديك يبدأ في الصياح كل يوم حوالي الساعة 8 صباحًا، ولا يتوقف حتى غروب الشمس، عندما يحبسه أصحابها مع دجاجاتهم الأخرى، وبعد سنوات من محاولة التفكير مع جيرانهم بشأن ماجدة، قرر الزوجان بمقاضاتهم من أجل حل المشكلة.
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