اعرف تاريخ البيتزا فى العالم..كانت أكلة الفقراء وأصبحت للملوك..

البيتزا هى أحد أكثر الأطباق شهرة حول العالم يحبها الناس بمختلف أعمارهم، وذلك لاختلاف طرق تقديمها، وهذا ما يجعلها مناسبة ومفضلة من الجميع، وفى البداية كانت تعتبر غذاء الفقراء، حيث كانت تقدم عبارة عن عجينة وبها المزيد من صلصة الطماطم، وللبيتزا تاريخ وتطور مثير للفضول، من المحتمل أن تبدأ قصة هذا الطبق في جنوب إيطاليا "جيتا"، ويعود تاريخها إلى عام 997 قبل الميلاد، لذا يستعرض "اليوم السابع" قائمة بأقدم مطاعم البيتزا وفقاً لموقع "oldest" كما يلي:
بيتزا Antica Pizzeria Port’Alba:
هو أول مطعم تم افتتاحه وكان يجمع مجموعة من الباعة الجائلين المحترفين في صنعها وقتها، وكان ذلك عام 1738، وكان يعتبر أول مطعم يقدم البيتزا، ومن أشهر أنواع البيتزا التي تقدم فيه حتى الآن هي بيتزا "Mastunicola"، وهى تحتوى على جبن الأغنام، والريحان والأوريجانو والمزيد من المأكولات البحرية المعروفة بإسم كوتشينيلي.
بيتزا L'Antica Pizzeria Da Michele:
بدأ افتتاح هذا المطعم بنخبة من أساتذة عمل البيتزا، وتم افتتاحه في وسط نابولر عام 1870، وبعد ذلك أتقن ميشيل كوندورو ابن سالفاتور صاحب المطعم، فن صناعة البيتزا من خلال التعلم من أساتذة "توري أنونزياتا" المشهورين، ونقل وصفاته إلى المستوى مختلف متميز، على الرغم من أن المطعم لديه إدارة مختلفة الآن إلا أنه يقدم نفس ما كان يقدم وقت الافتتاح.
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