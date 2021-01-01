الأباتيت الأزرق أقواها..3 أحجار كريمة تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد..



الأباتيت الأزرق الأباتيت الأزرق

هناك الكثير ممن يسعون للتخلص من الوزن الزائد، وهم على دراية كاملة عن مدى صعوبة التخلص من كيلوجرام كامل من وزنهم، فى الامتناع عن الأكل والمشروبات الغازية والسكرية، واتباع نظام رياضى قاسى، ولكن للقيام بكل هذه الأشياء، يحتاج المرء إلى أن يظل متحمسًا، وبعد فعل كل ذلك والالتزام بأقصى الأنظمة الغذائية لا يستطيعون التخلص من وزنهم أو حتى التحكم في رغباتهم في حبهم لتناول الطعام، لذا يستعرض "اليوم السابع" طريقة مساعدة بواسطة الأحجار الكريمة تساعدك في تقليل الشهية وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلي:





حجر السوداليت:

يحتوى هذا الحجر على بعض الخصائص العلاجية المذهلة وهو فعال للغاية عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ويساعد الكريستال الأزرق الملكى على تعزيز عملية التمثيل الغذائى لديك ويشجعك على اتخاذ خيارات غذائية صحية، ويزيد "سوداليت" من وعيك ويخفف من الرغبة الشديدة لديك فى تناول الطعام، كما يمكنك استخدام هذا الحجر للتخلص من التوتر أيضا.





الكوارتز الأبيض

يساعد الكوارتز الصافى الشخص على اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة، ترمز البلورة الشفافة إلى الوضوح وتمكن الشخص من رؤية ما يصعب قياسه، يضخم الكوارتز الأبيض طاقتهم الداخلية ويساعدهم على تحقيق أهدافهم.

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الأباتيت الأزرقغالبًا ما تكون الزيادة المفرطة فى الوزن نتيجة لعلاقة غير صحية مع الطعام، لذلك من المهم السيطرة على ما تأكله، لكن هذه العملية يمكن أن تكون محبطة عاطفياً لأن الطعام لا يلبي احتياجاتنا الجسدية فحسب، بل يوفر أيضًا الراحة العاطفية، إذا كنت لا تستطيع مقاومة شغفك بالأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات، فهذا الكريستال مناسب لك، فهو حجر مثبط للجوع، يساعد على تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية ويبقيك على المسار الصحيح.