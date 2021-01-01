أطعمة تسبب مشاكل في المعدة



المعدة المعدة

يمكن أن تسبب بعض الأطعمة مشاكل صحية، ويزداد الخطر حينما يتم تناولها بجرعات مرتفعة، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية متعلقة بالمعدة، مثل م رض الجزر المعدي المريئى أو متلازمة القولون العصبى، تحتوي بعض الأطعمة الصحية على مركبات أو مغذيات قد تهيج معدة الشخص المصاب، مما يؤدي إلى تهيج والتهاب وانزعاج، وفيما يلي بعض الأطعمة التي تضر بصحة المعدة:



1- الكربوهيدرات المكررة: يمكن أن تسبب الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الحبوب المكررة والأطعمة المعالجة مثل الرقائق والخبز الأبيض والصودا الانتفاخ والغازات والتقلصات.



2- الأطعمة عالية الصوديوم: تحتوي ??علبة الحساء على أكثر من 700 مللي جرام من الصوديوم.

قد يعجبك أيضا...

3- اللبن قليل الدسم: يمكن أن يحتوي الكوب الواحد على ما يزيد عن 6 ملاعق صغيرة أو أكثر من 24 جرامًا من السكر، ويمكن أن يسبب الكثير من السكر مشاكل حادة مثل الانتفاخ والإمساك ومتلازمة القولون العصبي والإسهال.4- الطعام الحار: أشارت دراسة نشرت في Neurogastroenterology & Motility إلى أن تناول المزيد من الأطعمة الحارة يسبب الأعراض المعدية المعوية الأكثر شيوعًا إلى الظهور، مؤكدة على أنه يمكن للأطعمة التي تحتوي على الكابسيسين، وهو المكون الذي ينبعث من الفلفل الحار، أن تهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال.5- الأطعمة المقلية وعصير البرتقال والقهوة والكحول: فالكافيين الموجود في القهوة مزعج لبطانة المعدة، ولكن حتى الخيارات الصحية مثل الأطعمة الحمضية للغاية مثل الفواكه الحمضية وعصير البرتقال وعصير الطماطم يمكن أن تهيج بطانة المعدة، بالإضافة إلى الأطعمة المقلية ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية والأطعمة الدهنية والشوكولاتة والكحول وغيرها، كما أن أي شيء مقلي مثل البطاطس المقلية وقطع الدجاج يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.6- مشروبات الطاقة: تحتوي مشروبات الطاقة على مادة الكافيين والمنشطات الأخرى وفيتامين B3 القابل للذوبان في الماء والمعروف باسم النياسين، وهو ما يسبب اضطراب المعدة والغثيان.