سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 18_8_2022



سعر الدولار سعر الدولار

استقرار سعر الجنيه المصري، أمام سعر الدولار، حيث جاء سعر الدولار يوم الخميس الموافق 18_8_2022، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.



وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.



بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الأربعاء الموافق 17_8_2022سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الثلاثاء الموافق 16_8_2022جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الاثنين الموافق 15_8_2022سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الأحد الموافق 14_8_2022جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم السبت الموافق 13_8_2022سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الجمعة الموافق 12_8_2022جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.سعر الدولار يوم الخميس الموافق 11_8_2022سجل سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار بشبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بينما جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.