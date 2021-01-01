الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وتوجه نصائح للمواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، الموافق 18 أغسطس 2022، حيث تستمر درجة الحرارة في الارتفاع، مع زيادة نسبة الرطوبة، على مدار اليوم؛ الأمر الذي يسبب الشعور بمزيد من الحرارة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.
ارتفاع نسب الرطوبة
وأوضحت الهيئة، أن الرطوبة لا تمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار، بل تمتص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض، خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها - أي تمنعها من التسرب إلى الفضاء الخارجي.
ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تستمر في المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري.
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