الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وتوجه نصائح للمواطنين

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تفاصيل طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، الموافق 18 أغسطس 2022، حيث تستمر درجة الحرارة في الارتفاع، مع زيادة نسبة الرطوبة، على مدار اليوم؛ الأمر الذي يسبب الشعور بمزيد من الحرارة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.


ارتفاع نسب الرطوبة
وأوضحت الهيئة، أن الرطوبة لا تمتص أشعة الشمس خلال فترة النهار، بل تمتص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الأرض، خاصة في وقت الليل بعد غروب الشمس وتحفظها - أي تمنعها من التسرب إلى الفضاء الخارجي.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تستمر في المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وشمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، حار رطب على بقية أنحاء البلاد خلال فترات الليل.

طقس الخميس
وأكدت الهيئة، أن البحر المتوسط يشهد أمواجًا خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع يتراوح بين المتر والمتر ونصف، واتجاه الرياح يكون شمالي غربي، أما البحر الأحمر فيكون مُعتدلًا، بارتفاع يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، ويكون الاتجاه شمالي غربي.

وتسجل القاهرة 34، الإسكندرية 31، الزقازيق 35، الفيوم 35، المنيا 36، أسوان 42، الأٌصر 42، حلايب 34.

المصدر: cairo24

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