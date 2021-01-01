علمي وأدبي بنات وبنين .. مؤشرات تنسيق الأزهر 2022



تنسيق الأزهر 2022 تنسيق الأزهر 2022



مؤشرات تنسيق الأزهر 2022 ، هو الأمر الذي يشغل بال طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور في هذه الأوقات، انتظارًا لإعلان تنسيق الأزهر 2022.



موعد إعلان تنسيق الأزهر 2022

ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر 2022 ، بعد أداء الطلاب امتحانات الدور الثاني وإعلان نتيجة الامتحانات لطلاب الثانوية الأزهرية في الدور الثاني، وبعدها يتم إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 للطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية من الدور الأول والدور الثاني معًا.



مؤشرات تنسيق الأزهر 2022



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كانت نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية العام الماضي 2021، بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبًا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألفاً و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.وفي العام الحالي 2022 ، بلغت نسبة النجاح العامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%)، وذلك فقط اعتمادا حتى الآن على نتيجة الدور الأول فقط ، وفي انتظار نتيجة الدور الثاني.وأوضح وكيل الأزهر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات القسم الأدبي بلغ (65303)، حضر منهم (60024)، نجح منهم (30595)، بنسبة نجاح (50.97)، وعلى مستوى القسم العلمي تقدم للامتحان (42140)، حضر منهم (33817)، نجح منهم (23181)، بنسبة نجاح (68.55%)، وبذلك بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إجمالًا (107443) طالبًا وطالبة، حضر منهم (93841)، نجح منهم (53776)، بنسبة نجاح عامة للقسمين (57.31%)، وسيدخل امتحانات الدور الثاني (28664) طالبًا وطالبة. أما شعبة العلوم الإسلامية فبلغ عدد المتقدمين للامتحان (143) طالبًا وطالبة، حضر جميعهم، ونجح منهم (139) طالبًا وطالبة بنسبة نجاح (97.2).مؤشرات تنسيق الأزهر 2022وبالمقارنة بين نتيجة الثانوية الأزهرية العام الماضي والعام الحالي فيما يتعلق بنسبة النجاح العامة ، نجد أن نسبة النجاح العام الحالي متفوقة بحوالي 6% ، وبالتالي قد تزيد معها مؤشرات تنسيق الأزهر 2022 لطلاب الثانوية الأزهرية .مؤشرات تنسيق الأزهر 2022 والعوامل المتحكمة فيهكشف مصدر بجامعة الأزهر، عن خطوات عملية التنسيق لكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم، منها أن فتح باب الرغبات ليس له علاقة بوحدة النظم في الجامعة، ولكن يعود إلى بوابة الحكومة المصرية.قال المصدر لـ صدى البلد، إن خطوات أو مراحل التنسيق، تبدأ بفتح الرغبات للناجحين من الدور الأول بداية الشهر القادم أو نهاية هذا الشهر، ثم يفتح التسجيل للدور الثاني بداية شهر سبتمبر، ثم تفتح للمتخلفين عن التقديم من الدور الأول والثانى، وبعدها تظهر نتائج التنسيق موحدة.وتابع: بعد فتح التنسيق وتسجيل الرغبات، تعلن نتيجة قبول الطالب في نهاية شهر أغسطس ويتم إعطاؤه إيصال بهذا فى نهاية تسجيل الرغبات أى رقم يدخل به مرة ثانية إلكترونيا حتى يعرف كليته ويفتح باب التحويل من كلية إلى أخرى فى حدود مجموعة، ويحق للطالب التحويل من كلية الى أخرى بشرط أن تكون أقل من مجموعه.وتابع: قبول الطالب فى الكلية متوقف على عدة عوامل وهى: تسجيل الطالب لرغبته فى كلية تتوافق مع مجموعه، ويراعى الطالب توزيعه الجغرافى التابع لبلده أى محافظته مع المحافظات المجاورة وخصوصا البنات؛ لأنه ليس كل طالب حصل على مجموع ويحق له دخول كلية معينة وهى غير تابعة أو توزيعها الجغرافى غير تتابع له.وذكر المصدر، عوامل رفع وخفض التنسيق، والتى من أهمها: ارتفاع نسبة المجاميع وليس النجاح كما يتوهم البعض: مثال نجد هنا بعد تسجيل الرغبات أن كلية الطب أكثر من 200 طالب سجل رغبته بالطب وهى تقبل مثلا من 180 تجد 20 طالباً زيادة ومن هنا يتم رفع الطب 1% نجد أن العدد أصبح أقل وهكذا، فالمجموع وعدد المتقدمين للكلية هما العاملان في رفع او قلة التنسيق، وليس نسبة النجاح.