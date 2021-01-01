تنسيق الجامعات 2022 .. الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية



تنسيق الجامعات 2022 تنسيق الجامعات 2022





نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022.. أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، في مؤتمر صحفي ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة 2022 الذين سجّلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2022.



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

ووفقاً لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بلغت الحدود الدنيا للقبول بالكليات في المرحلة الأولى النسب الآتية :

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الشعبة العلميةطب : 91.60%طب أسنان : 91.34%العلاج الطبيعي: 90.73%الصيدلة: 90%الهندسة: 83.65%نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أدبيالشعبة الأدبيةالاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%الألسن 80.24 %الإعلام 77.03%الآثار 76.82%الفنون الجميلة 68.78%الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:الشعبة العلميةالطب البيطريالتمريضالعلومالزراعةالجامعات التكنولوجيةالحاسبات والمعلوماتالذكاء الاصطناعيالاقتصاد والعلوم السياسيةالألسنالآثارالإعلاموباقي الكليات النظريةنتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022شعبة الرياضياتالحاسبات والمعلوماتالذكاء الاصطناعيالتخطيط العمرانيفنون جميلة عمارةالجامعات التكنولوجيةالاقتصاد والعلوم السياسيةالألسنالإعلامالآثارالفنون التطبيقيةباقي الكليات النظريةالشعبة الأدبيةكليات التربيةكليات الآدابكليات الحقوقكلية السياحة والفنادقكليات الخدمة الاجتماعية