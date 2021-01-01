تنسيق الجامعات 2022 .. الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2022
نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022.. أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، في مؤتمر صحفي ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة 2022 الذين سجّلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2022.
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022
ووفقاً لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بلغت الحدود الدنيا للقبول بالكليات في المرحلة الأولى النسب الآتية :
الشعبة العلمية
طب : 91.60%
طب أسنان : 91.34%
العلاج الطبيعي: 90.73%
الصيدلة: 90%
الهندسة: 83.65%
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أدبي
الشعبة الأدبية
الاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%
الألسن 80.24 %
الإعلام 77.03%
الآثار 76.82%
الفنون الجميلة 68.78%
الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2022:
الشعبة العلمية
الطب البيطري
التمريض
العلوم
الزراعة
الجامعات التكنولوجية
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الآثار
الإعلام
وباقي الكليات النظرية
نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022
شعبة الرياضيات
الحاسبات والمعلومات
الذكاء الاصطناعي
التخطيط العمراني
فنون جميلة عمارة
الجامعات التكنولوجية
الاقتصاد والعلوم السياسية
الألسن
الإعلام
الآثار
الفنون التطبيقية
باقي الكليات النظرية
الشعبة الأدبية
كليات التربية
كليات الآداب
كليات الحقوق
كلية السياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية
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