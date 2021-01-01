تنسيق 2022 .. 4 كليات جديدة في الجامعات الحكومية



تنسيق 2022 تنسيق 2022





أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 ، أن هناك عددًا من الكليات المستحدثة في الجامعات الحكومية في تنسيق الجامعات 2022.



وأوضح وزير التعليم العالي، أن هذه الكليات الجديدة هي:

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كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديدكلية الطب البيطري جامعة عين شمسكلية الهندسة جامعة دمنهوركلية الطب جامعة العريشنتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022.. أعلن منذ قليل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، في مؤتمر صحفي ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة 2022 الذين سجّلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى 2022.نتائج تنسيق المرحلة الأولىنتيجة تنسيق الثانوية العامة.. ووفقاً لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق المرحلة الأولى، بلغت الحدود الدنيا للقبول بالكليات في المرحلة الأولى النسب الآتية :نتيجة تنسيق المرحلة الأولى - الثانوية العامةالشعبة العلميةطب : 91.60%طب أسنان : 91.34%العلاج الطبيعي: 90.73%الصيدلة: 90%الهندسة: 83.65%نتيجة تنسيق الثانوية العامةالشعبة الأدبيةالاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%الألسن 80.24الإعلام 77.03%الآثار 76.82%الفنون الجميلة 68.78%اقرأ أيضًا|الكلية : الحد الأدنىاقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354ألسن كفر الشيخ 351الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348سياسة واقتصاد السويس 345سياسة واقتصاد بني سويف 340ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338ألسن عين شمس 338ألسن الفيوم 337ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333ألسن بني سويف 333ألسن المنيا 332ألسن سوهاج 331إعلام القاهرة 330ألسن أسوان 330ألسن الأقصر 329الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328إعلام المنوفية 327آثار دمياط 326آثار عين شمس 324آثار القاهرة 323تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323حقوق سوهاج 323إعلام بني سويف 321آثار و لغات مطروح 320الاعاقة والتأهيل بني سويف 319آثار الفيوم 319إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319آثار أسوان 318آثار الأقصر 317آثار سوهاج 316إعلام جنوب الوادي 316آثار جنوب الوادي 315فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315تربية الإسكندرية 312تربية الزقازيق 312تربية بور سعيد 311تربية عين شمس 310تربية المنصورة 308تربية طنطا 307آداب العريش 303تربية بنها 303فنون جميلة (فنون) حلوان 303تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301آداب القاهرة 300فنون جميلة (فنون) المنصورة 299تربية دمنهور 298تربية المنوفية بشبين الكوم 298تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296تربية مطروح 296حقوق دمياط 296تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295تربية طفولة مبكرة المنصورة 293تربية حلوان 293تجارة المنصورة 292تجارة دمياط 292تربية المنيا 292تجارة القاهرة 291آداب عين شمس 291تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290آداب الإسكندرية 290تربية مدينة السادات 290تجارة الإسكندرية 289تجارة الزقازيق 288فنون جميلة (فنون) المنيا 288تربية الفيوم 287فنون جميلة (فنون) أسيوط 287تجارة جنوب الوادي 287تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286آداب حلوان 286تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285سياحة وفنادق الإسكندرية 285تجارة عين شمس 285تربية كفر الشيخ 285حقوق كفرالشيخ 285تربية طفولة مبكرة المنوفية 284آداب المنصورة 284تجارة و إدارة أعمال حلوان 284تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283تربية بنات عين شمس 283تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283تربية (طفولة) طنطا 282تربية جنوب الوادي 282تربية طفولة مبكرة أسيوط 282آداب بور سعيد 282فنون جميلة (فنون) الأقصر 282تربية السويس 282آداب بنها 281تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280تربية سوهاج 280تربية (طفولة) الإسكندرية 280آداب انتساب موجه القاهرة 280تجارة بور سعيد 279تربية أسيوط 279تجارة انتساب موجه القاهرة 279تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278تربية جنوب الوادي بالغردقة 278آداب انتساب موجه الإسكندرية 278تربية طفولة مبكرة القاهرة 277تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277تجارة بنها 277تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276آداب و علوم إنسانية السويس 276تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276تربية طفولة مبكرة دمنهور 275دار العلوم القاهرة 275تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275تجارة كفر الشيخ 275تربية نوعية الزقازيق 275آداب انتساب موجه عين شمس 275آداب الزقازيق 274تجارة انتساب موجه المنصورة 274تجارة انتساب موجه عين شمس 274تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274تربية بني سويف 274تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274آداب طنطا 274حقوق جنوب الوادي 273تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273تربية طفولة مبكرة الفيوم 273تربية (طفولة) عين شمس 273تربية دمياط 273آداب بنات عين شمس 272آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272تربية نوعية القاهرة 272آداب الوادي الجديد 272آداب انتساب موجه حلوان 272تربية طفولة مبكرة مطروح 272تجارة أسوان 271تجارة دمنهور 271حقوق المنيا 271تجارة طنطا 271آداب دمياط 271تجارة انتساب موجه الزقازيق 271تجارة انتساب موجه دمياط 271تجارة المنوفية بشبين الكوم 270آداب المنوفية بشبين الكوم 270تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270تجارة السويس 270تربية طفولة مبكرة بني سويف 270آداب انتساب موجه المنصورة 270آداب انتساب موجه بنها 269آداب دمنهور 269تربية نوعية الإسكندرية 269تربية طفولة مبكرة المنيا 269تجارة العريش 269آداب كفر الشيخ 268تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268تجارة بني سويف 268تجارة انتساب موجه بنها 268تربية نوعية طنطا 268آداب الفيوم 268حقوق القاهرة 267تربية (طفولة) كفر الشيخ 267سياحة وفنادق المنصورة 267آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267تجارة مدينة السادات 266دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266تجارة أسيوط 266آداب أسوان 266تجارة سوهاج 265حقوق عين شمس 265آداب انتساب موجه العريش 265تربية نوعية المنصورة 265آداب انتساب موجه الزقازيق 265