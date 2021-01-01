طريقة عمل الزبيب
طريقة عمل الزبيب فى البيت، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الزبيب وبعض ربات البيوت يفضلن وضعه على بعض أصناف الطعام ، ولزبيب ذو مذاق محبب ومفضل للجميع لذلك تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل الزبيب فى البيت .
طريقة عمل الزبيب فى البيت :
المقادير
2 كيلو عنب ناضج
6 كوب ماء مغلي
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
ملعقة صغيرة زيت برافين أو زيت زيتون
طريقة عمل الزبيب فى البيت:
يغسل العنب بالماء جيدا دون نزعه من العناقيد
يوضع وعاء على النار فيه الماء وعصير الليمون والبيكربونات الصوديوم والزيت بعد أن يغلى يغمر العنقود مدة نصف دقيقة حتى ننتهى من كل الكمية .
يرص فى صينية مبطنة بقطعة قماش نظيف مع ترك مسافة بين العناقيد ويجفف فى مكان جاف تحت الشمس ومع التقليب كل فترة وعدم تركه بالخارج فترة المساء ويعرض للشمس اليوم الثانى وهكذا حتى يجف تماما بعد 5 ايام وينزع العنقود ويحفظ فى كيس بلاستيك او عبوة ورقية
الفوائد الصحية لتناول الزبيب المنقوع
-يساعد في إنقاص الوزن
الزبيب مليء بالسكريات الطبيعية ويمكن أن يساعد الجسم على التحكم في الرغبة الشديدة في تناوله دون زيادة السعرات الحرارية التي يتناولها، وبالتالي يمكن أن يساعدك في دعم أهدافك في إنقاص الوزن وسيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.
- يساعد في علاج فقر الدم
الزبيب غني بالعناصر الغذائية، لديهم كمية عالية من الحديد وفيتامينات ب المعقدة التي يمكن أن تعالج فقر الدم، كما أن النحاس الموجود في الزبيب يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.
-يساعد على الهضم
الزبيب مليء بالألياف، ومن ثم فإنها تعمل كملينات طبيعية عند نقعها في الماء، وبالتالي فإن تناول الزبيب المنقوع يمكن أن يساعد في التخلص من الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء، سيؤدي ذلك إلى تحسين الجهاز الهضمي.
- إدارة ضغط الدم
الزبيب غني بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعدك على موازنة محتوى الملح في جسمك وبالتالي تنظيم ضغط الدم، كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية المضادة للأكسدة التي قد تغير بشكل إيجابي الكيمياء الحيوية للأوعية الدموية ، مما يجعلها أقل تيبسًا ، وهذا بدوره قد يقلل من ضغط الدم.
- جيد لصحة العظام
البورون حيوي لتكوين العظام وهو موجود بكميات كبيرة في الزبيب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وغنية بالمغذيات الدقيقة، يساعد نقع الزبيب كل يوم في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.
- يمنع رائحة الفم الكريهة
يحتوي الزبيب على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، تساعد هذه الخصائص المضادة للبكتيريا في الحفاظ على نظافة الفم والتخلص من رائحة الفم.
- يعزز المناعة
الزبيب غني بفيتامين ب و ج، هذه الفيتامينات تساعد على تقوية المناعة وبالتالي تجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بالعدوى، علاوة على ذلك فإن الخصائص المضادة للالتهابات وخصائص الزبيب المضادة للبكتيريا تحميك من الحمى والالتهابات وأنواع كثيرة من الأمراض.
- يوفر الطاقة
يساعد الفركتوز والجلوكوز الطبيعي الموجودان في الزبيب في توفير كمية عالية من الطاقة، إذا تم تناولها باعتدال ، فإنها تساعد على منع الضعف وزيادة الوزن أيضًا.
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