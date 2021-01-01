السعودية تكشف تفاصيل مقتل أحد مواطنيها في تونس

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صورة الخبر: مقتل مواطن سعودي في مدينة بينزرت
مقتل مواطن سعودي في مدينة بينزرت



علقت السفارة السعودية في تونس على أنباء مقتل مواطن سعودي في مدينة بينزرت (شمال البلاد)، كاشفة عن تفاصيل الحادث الذي أثار الجدل في الفترة الماضية.

وقالت السفارة السعودية إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مقتل المواطن السعودي، مؤكدة "متابعتها تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع الجهات المعنية في تونس"، حسب بيان لها على موقع "تويتر".

وقع الحادث وقع في 10 أغسطس، عندما أقدم تونسي على "نحر المواطن السعودي أمام المارة"، وفقا لـ"وسائل إعلام تونسية".

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن مصدر أمني، قوله إن القاتل شاب تونسي عمره 40 عاما، وتعقب الضحية حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة "العتيقة"، بدافع الشرف.

وفي 11 أغسطس، أكدت مصادر لإذاعة "إي أف أم" التونسية، أن القتيل مواطن سعودي مقيم في قطر، وتعرف على فتاة تونسية في السعودية وتزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

وأشارت الإذاعة التونسية إلى أن "أصدقاء الجاني حرضوه على قتل المواطن السعودي بعد إخباره أن شقيقته تمارس علاقة جنسية مع أجنبي".
وأفادت الإذاعة أن القاتل عسكري تونسي متقاعد.

وأثار الحادث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول نشطاء منشورات ومقاطع فيديو حول الواقعة.

واهتزت مدينة بنزرت على جريمة قتل راح ضحيتها أجنبي من مواليد 1963 مقيم بالمدينة العتيقة ببنزرت حسب مصدر أمني مسؤول.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية

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