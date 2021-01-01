تستعد AMD للإعلان عن سلسلة AMD Ryzen 7000 في 29 من أغسطس

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AMD

حددت شركة AMD يوم 29 من شهر أغسطس الجاري للإعلان الرسمي عن سلسلة معالجات AMD Ryzen 7000.

أشارت العديد من التسريبات السابقة إلى الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة معالجات AMD Ryzen 7000 بمعمارية Zen 4 Raphael، واليوم تكشف AMD رسمياً عن الموعد الرسمي لعقد الحدث، والذي يبث على القناة الرسمية للشركة على منصة اليوتيوب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجيل الجديد من الرقاقات عبر”Dr Lisa Su” الرئيس التنفيذي لشركة AMD، حيث تستهدف التركيز في إعلانها عن تفاصيل معمارية Zen 4 ومقبس AM5 الذي يمثل عودة جديدة للشركة إلى LGA في معالجات الشركة.

أيضاً من المتوقع أن يتخلل الحدث إعلانات من الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب حول الجيل التالي من لوحات الأم B650 و X670 التي تستهدف معالجات AM5، ولقد شاركت AMD تلميحات حول معمارية RDNA3 التي ترتكز عليها كرت شاشة Radeon RX 7000.

المصدر: بوابه المتميز

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