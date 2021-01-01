تطلق MSI أجهزة Prestige 16 بتصميم خفيف ومعالجات Intel Alder Lake-P



MSI MSI

قدمت شركة MSI اثنان من الإصدارات من سلسلة Prestige المميزة بتصميم خفيف يستهدف قطاع العمل.



تتميز أجهزة Prestige الجديدة بشاشة 16 إنش، وتتضمن جهاز Prestige 16، وPrestige 16 EVO الذي يأتي بمعايير إنتل، على أن يدعم الإصدارين سلسلة معالجات Alder Lake-P من إنتل، وتصميم نحيف وأنيق باللون الفضي.



كما تأتي الأجهزة بنظام تبريد يتضمن اثنان من المراوح، بتصميم هاديء في براءة إختراع لضوضاء لا تتخطى 35 ديسيبل.

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أيضاً يضم Prestige 16 شاشة Mini-LED، وتدعم معايير DisplayHDR 1000، بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 165 Hz، كما تدعم ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، بينما يدعم إصدار EVO جودة عرض FHD+، ويأتي بمعايير HDR، ويدعم ألوان sRGB بنسبة 100%.كما يختلف الإصدارين في مواصفات كرت الشاشة، حيث يأتي إصدار EVO بكرت الشاشة المدمج Iris Xe، بينما يأتي الإصدار الأعلى بكرت شاشة مستقل Nvidia RTX 3050 Ti مع ذاكرة VRAM بسعة 4 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6.ويدعم الإصدارين رقاقة معالج i7-1280P، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين NVMe PCIe مدمجة 4.0 في 4 M.2 SSD.وللإتصال تقدم MSI الأجهزة مع 2 من منافذ Thunderbolt 4 مع DP ونمط للشحن، و2 من منافذ USB-A 3.2 Gen 2، ومخرج HDMI للفيديو، ومقبس combo للصوتيات، وقارئ لبطاقة microSD.الأجهزة تأتي أيضاً بمستشعر لبصمات الأصابع، ومستشعر للإضاءة، وكاميرة webcam بدقة FHD، مع تقنية الذكاء الإصطناعي لإلغاء الضوضاء عبر ميكروفونات مصفوفة، وتدعم الأجهزة أيضاً تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، وتأتي بإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح، وبطارية بقدرة 82 Wh ووزن 1.9 كجم، وسماكة 16.85مم.