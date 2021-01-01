تعمل Black Shark على تطوير هاتف جديد بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1

كشفت أحدث التسريبات عن بدء علامة Black Shark التجارية تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وكاميرة ثلاثية.
انطلق للأسواق خلال الفترة الماضية عدد من الهواتف المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8+ Gen 1، وتنضم Black Shark قريباً بإصدارها الخاص من هواتف الألعاب المميزة برقاقة كوالكوم.
ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Digital Chat Station”، والتي أشير فيها إلى أن علامة Black Shark التجارية قد بدأت بالفعل في تطوير الإصدار الجديد، والذي يأتي بأعلى المواصفات التي تشمل شاشة بجودة عرض 2K.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!