تعمل Black Shark على تطوير هاتف جديد بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1



Black Shark Black Shark

كشفت أحدث التسريبات عن بدء علامة Black Shark التجارية تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وكاميرة ثلاثية.



انطلق للأسواق خلال الفترة الماضية عدد من الهواتف المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة Snapdragon 8+ Gen 1، وتنضم Black Shark قريباً بإصدارها الخاص من هواتف الألعاب المميزة برقاقة كوالكوم.



ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر “Digital Chat Station”، والتي أشير فيها إلى أن علامة Black Shark التجارية قد بدأت بالفعل في تطوير الإصدار الجديد، والذي يأتي بأعلى المواصفات التي تشمل شاشة بجودة عرض 2K.

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كما يأتي الإصدار المرتقب بقدرة بطارية 4790 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الإصدار إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية التي تضم مستشعر IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.أيضاً تشمل إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي أيضاً بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.