عرض الإعلان الرسمي عن هواتف vivo V25 وV25 Pro



vivo V25 وV25 Pro vivo V25 وV25 Pro

أعلنت شركة vivo في الحدث الذي انطلق اليوم عن أحدث إصدارات الشركة المتوسطة vivo V25 وV25 Pro.



تدعم vivo هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 900، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع دعم الذاكرة الإفتراضية، أيضاً يأتي الهاتف بإختيارين في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.



ويضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر التشغيل الرئيسي، كما تدعم الشاشة تقنية HDR 10+، ومعدل تحديث 90 Hz، ودقة 1080 بيكسل.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي vivo V25 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويأتي مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع تقنية الذكاء الإصطناعي التي تدعم وضوح وجودة أعلى في التصوير.كما ينطلق الهاتف بواجهة Funtouch OS 12 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.أيضاً يدعم الهاتف اثنان من أنماط 5G، أحدث معايير Wi-Fi، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.2، ويتميز الهاتف بوزن 186 جرام، ومن المقرر أن يتوفر vivo V25 بألوان الأسود، والأزرق وأيضاً اللون الذهبي.يتميز هاتف vivo V25 Pro برقاقة معالج Dimensity 1300، كما يضم شاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، وتضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة، وتتميز بدقة 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل وتدعم التركيز التلقائي.كما ينطلق vivo V25 Pro بواجهة Funtouch OS 12، ويدعم الهاتف كافة شبكات 5G، أيضاً تتضمن الكاميرة نمط Super Night لتسجيل الفيديو الليلي، وتقنية لدعم مدوني الفيديو Vlog Movie لتسجيل فيديو بآداء أفضل لمدوني الفيديو.أيضاً يتميز V25 Pro بقدرة بطارية 4830 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما ينطلق الهاتف بألوان الأزرق والأسود، مع طبقة زجاجية Fluorite AG.الهاتف يتوفر بنموذجين بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 450 دولار، أو ذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 500 دولار.