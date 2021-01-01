متوفر الآن التصحيح الأمني لشهر أغسطس 2022 لهاتف Galaxy A52 و Galaxy A53



Galaxy A53 Galaxy A53

بدأ كل من Galaxy A52 و Galaxy A53 في الحصول على التحديث الأمني ??لشهر أغسطس 2022. بدأت هذه الهواتف الذكية متوسطة المدى من 2021 و 2022 في الحصول على تحديثات البرامج الجديدة في روسيا ، ونتوقع أن تحصل الأجهزة في البلدان الأخرى على التحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة.



يحصل Galaxy A52 على التحديث بإصدار البرنامج الثابت A525FXXU4BVG2 ، بينما يقوم التحديث الخاص بـ Galaxy A53 بترقية إصدار البرنامج الثابت الخاص به إلى A536EXXU3AVGA. وفقًا لوثائق سامسونج ، يعمل التحديث الأمني ??لشهر أغسطس 2022 على إصلاح العشرات من نقاط الضعف المتعلقة بالخصوصية والأمان الموجودة في أجهزة Galaxy.



تشمل نقاط الضعف هذه التحكم غير الصحيح في الوصول ، وتسريب عنوان MAC عبر Wi-Fi و Bluetooth ، وثغرات Samsung DeX و Samsung Knox. يمكن أن يتضمن التحديث أيضًا إصلاحات عامة لأخطاء واجهة المستخدم / التطبيق وتحسينات لاستقرار الجهاز.

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إذا كنت من مستخدمي Galaxy A52 أو Galaxy A53 في روسيا ، فيمكنك تنزيل تحديث البرنامج الجديد وتثبيته بالانتقال إلى الإعدادات »تحديث البرنامج والضغط على التنزيل والتثبيت.