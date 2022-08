ميتا تطرح ميزات Reels الجديدة على إنستغرام و فيسبوك

ميتا ميتا

أعلنت ميتا اليوم أنها تطلق ميزات Reels الجديدة على إنستغرام و فيسبوك. والجدير بالذكر أن الشركة تقوم بطرح ملصق "Add Yours" لـ Reels على كلتا الشبكتين الاجتماعيتين. يسمح الملصق للمستخدمين بالرد على بكرات المستخدمين الآخرين بأسلوبهم الخاص بعد مطالبة أو موضوع معين. على سبيل المثال ، يمكنك مشاركة مقطع فيديو مع مطالبة Add Yours التي تطلب من الآخرين نشر مقاطع فيديو لحيواناتهم الأليفة.



في كل مرة تشارك فيها مطالبة جديدة "Add Yours" ، ستظهر البكرات التي أضافها الآخرون على صفحة مخصصة لهذا الطلب. في الجزء العلوي من الصفحة ، سيرى الأشخاص من بدأ الموجه لمنح الفضل إلى المنشئ الأصلي. على الرغم من أن الميزة تهدف إلى جعل المستخدمين يتعاونون ، إلا أنه يمكن أيضًا اعتبارها وسيلة لاكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يجب متابعتهم.



تم تقديم الميزة لأول مرة في قصص إنستغرام الخريف الماضي. تقول الشركة إن الملصق هو ميزة قصصية شائعة ، لذلك من المنطقي أن تقوم ميتا بإحضار Reels أيضًا ، لا سيما بالنظر إلى خططها لمضاعفة ميزة الفيديو القصير. نظرًا لأن الملصق يشجع المستخدمين على نشر البكرات الخاصة بهم ردًا على البكرات الأصلية ، يمكن أن تراها ميتا كوسيلة لزيادة عدد البكرات على منصاتها ، مع جذب المستخدمين الذين ربما لم ينشروا البكرات بطريقة أخرى لمشاركة واحدة.

أعلنت ميتا أيضًا أنها ستفتح نجومًا ، العناصر الافتراضية التي تسمح للمعجبين بالتعبير عن دعمهم لمنشئي المحتوى المفضلين لديهم ، على Reels فيسبوك لجميع المبدعين المؤهلين. قامت الشركة سابقًا بتوسيع النجوم إلى Reels فيسبوك وتقوم الآن بنشرها لجميع المبدعين المؤهلين. تشير ميتا أيضًا إلى أنها أطلقت مؤخرًا خيارات جديدة للهاتف المحمول لبدء استخدام النجوم وتتبع الأرباح.