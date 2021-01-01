Android 13 بمظهر جديد متاح الآن لهواتف Pixel



هواتف Pixel هواتف Pixel

بعد معاينتين للمطورين وأربعة إصدارات تجريبية ، أصدرت شركة جوجل للتو الإصدار الرسمي من Android 13 للتنزيل للهواتف الذكية Pixel. سيكون التحديث إلى Android 13 متاحًا لجميع مالكي هواتف Pixel 4 والأحدث.



تم إصدار الإصدار الثابت من Android 13 في وقت أبكر من المتوقع. تم إصدار Android 12 في أكتوبر من العام الماضي ، و Android 11 في سبتمبر 2020. أكدت جوجل أيضًا أنه بحلول نهاية العام ، ستبدأ الأجهزة من سامسونج و شاومي و ون بلس و Vivo والشركات المصنعة الأخرى في التحول إلى الإصدار الجديد من أندرويد.



تؤثر التغييرات المرتبطة بنظام Android 13 على مجالات مثل التخصيص وحماية البيانات وميزات الراحة الجديدة والتعديلات على الشاشات الأكبر حجمًا. يدمج Android 13 الابتكارات المقدمة مع Android 12L ، والمخصصة للهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة و / أو القابلة للطي. على الأجهزة اللوحية ، يوفر Android 13 شريط مهام جديدًا يمكن من خلاله سحب التطبيقات وإسقاطها في وضع تقسيم الشاشة. يجب أن تستفيد الأجهزة اللوحية التي تدعم القلم من التعرف بشكل أفضل على اللمس باليد أو القلم تحت Android 13.

قد يعجبك أيضا...

الميزات الرئيسية لنظام Android 13:* القدرة على تخصيص أيقونات تطبيقات الطرف الثالث بنفس نمط شاشة البداية* نوع جديد من الإخطار* خيارات لتقييد الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو لتطبيق معين* اختيار اللغة لكل تطبيق* مشغل وسائط محدث بمظهر قابل للتخصيص حسب نمط المسار* يحصل على دعم محلي للصوت المكاني* دعم Bluetooth منخفض الطاقةبالإضافة إلى إطلاق Android 13 ، تم إطلاق الإصدار المجاني من أندرويد اليوم أيضًا ، أي AOSP 13 ، بحيث يكون كل هؤلاء المصنِّعين الذين اختاروا هذا الإصدار من نظام التشغيل بدون مكونات Google الخاصة ، قادرين بالفعل على بدأ العمل على الانتقال إلى هذا الإصدار الجديد من نظام التشغيل لأجهزتهم.