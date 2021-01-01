يوتيوب يخطط لإطلاق متجر عبر الإنترنت لخدمات بث الفيديو



يوتيوب يوتيوب

يخطط يوتيوب لإطلاق متجر عبر الإنترنت لخدمات بث الفيديو ، والذي يمكن للمستخدمين من خلاله الاشتراك مباشرة في منصات تدفق الفيديو الشريكة. حيث تتفاوض إدارة استضافة الفيديو بالفعل مع أصحاب حقوق الطبع والنشر للمشاركة في المشروع ، وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال ، نقلاً عن مصادر. يمكن إطلاق ما يسمى بـ "متجر القنوات" في وقت مبكر من الخريف.



تريد استضافة الفيديو الجمع بين خدمات البث المختلفة داخل نظامها الأساسي وتنفيذ وظيفة اختيار الاشتراك داخلها ، بينما سيتلقى كل من يوتيوب وخدمة البث أرباحًا ، وستختلف الشروط وفقًا للشريك.



في أوائل عام 2020 ، اقترح يوتيوب بالفعل فكرة إنشاء متجر على الإنترنت لخدمات بث الفيديو. اليوم ، مع المنافسة الشرسة المتزايدة بين منصات الوسائط المتدفقة ، اكتسبت هذه الفكرة دعمًا وتأييدًا من العديد من المنصات.

قد يعجبك أيضا...

اليوم ، أصبح إنشاء منصات فيديو الوسائط المتدفقة هو الاتجاه العام ، تقوم شركات أخرى بتطوير منصات مماثلة ، بما في ذلك Amazon و Apple و Walmart. اشتركت Netflix وخدمات البث الأخرى أيضًا مع خدمة Verizon.ولكن مع زيادة عدد المنصات ، تباطأ معدل نمو المستخدمين على كل منصة تدريجيًا ، ومن أجل جذب المزيد من المشتركين ، اتخذ عمالقة التكنولوجيا خطوة جديدة ، وهي السعي إلى التعاون مع الشركات.قال جيفري هيرش ، الرئيس التنفيذي لشركة Starz ، وهي قناة كبلية متميزة في الولايات المتحدة ، إن خدمات البث مجمعة مع منتجات أخرى لجعل الاشتراكات أسهل وأسرع ، وبالنسبة للمستخدمين ، "البساطة هي الأفضل".استجابة لهذا الاتجاه ، سيتم إنشاء "متجر القنوات" على يوتيوب خصيصًا لبث الوسائط التي لا يمكنها التركيز فقط على الدعاية ولكن أيضًا تحقيق اشتراكات سريعة. يمثل الجمهور الكبير والمتنوع أكبر نقطة بيع على يوتيوب. لدى يوتيوب أكثر من ملياري مستخدم مسجّل دخول شهريًا.في البداية ، سيكون متاحًا فقط في الولايات المتحدة ، ولكن في المستقبل ، سيفتح المتجر في بلدان أخرى. تجري المنصة حاليًا محادثات مع خدمات البث مثل Amazon Prime Video و Roku و Apple TV وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمشتركي YouTube TV بالفعل الاشتراك في حزمة قنوات HBO Max مقابل 64.99 دولارًا.