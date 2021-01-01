أبل تسرح موظفيها بشكل مفاجئ..أعداد بالجملة..

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في خطوة نادرة ومفاجئة، قامت شركة آبل الأمريكية بتسريح عدد كبير من موظفيها، في إطار خطتها لكبح جماح التوظيف والإنفاق، حيث تعمل الشركة على تقليل عدد الموظفين الحاليين، كما ستعمل على تقليل التعاقد مع أى موظفين جدد.







وصرحت مصادر مضطلعة لوكالة بلومبرج أن شركة آبل قامت بتسريح حوالي 100 موظف في إدارة الموارد البشرية، والمسئولين عن توظيف العمال والموظفين الجدد، ومن المقرر أن تتخلى عن المزيد من الموظفين في الفترة القادمة.

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اوعى تشتري آيفون جديد الفترة دي .. اعرف الأسباب وداعا طرز آيفون القديمة.. آبل تصدر ميزات جبارة لهذه الهواتف فقطوتسارع شركة آبل في تنفيذ خطتها لتخفيض عدد الموظفين، حيث أكد تيم كوك، المدير التنفيذي لآبل مؤخرا في بيانه عن أرباح الشركة أن آبل ستكون أكثر حرصا في إنفاقها حتى مع استمرارها في الاستثمار في بعض المجالات.وقال كوك للمحللين: "نحن نؤمن بالاستثمار خلال فترة الانكماش الاقتصادي"، ولذا سنستمر في توظيف الأشخاص والاستثمار في المجالات ، لكننا نتوخى الحذر في القيام بذلك تقديراً لواقع البيئة."إنسى iPhone 14.. صور تم التقاطها بـ آيفون 11 و 12 وحصلت على جوائز عالمية يقترب من المليار جنيه.. سيدة تشتري أغلى آيفون في العالموفقا لبلومبرج فإن الموظفين الذين تم تسريحهم كانوا يعملون لدى الشركة بعقود يتم تجديدها أما الموظفين الذين يعملون بدوام كامل فلم يتم إدراجهم ضمن خطة "التسريح"، كما أنها لم تقترح بشأنهم أى خطط لتخفيضهم.وتأتي خطوة آبل لتسريح موظفيها بالتوازي مع قرارات لعدد كبير من شركات التكنولوجيا منها ميتا، وتسلا، ومايكروسوفت، وأمازون، وأوراكل، وذلك لمواجهة حالة الركود الاقتصادية، وكذلك لمواجهة تباطؤ الإنفاق على التكنولوجيا.سيبك من iPhone 13 .. أرخص وأفضل هواتف آيفون في 2022 ملك الفئة الشبابية .. هاتف من سامسونج ينافس آيفون وبسعر أرخص .. صوروتعتبر خطوة تسريح موظفي آبل أمرا غير معتاد بالنسبة لشركة التكنولوجيا العملاقة، والتي تمتلك أكبر رأس مال سوقي في العالم، والتي توظف أكثر من 150 ألف شخص.ورفض متحدث باسم شركة آبل التعليق على بلومبرج عند محاولتها سؤاله عن معرفة التفاصيل.