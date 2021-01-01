يكشفون مصممو الكلب الآلي حقيقة استخدامه في الحروب المستقبلية

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صورة الخبر: الكلب الآلي
الكلب الآلي

للوهلة الأولى، تنظر إلى الكلب الآلي وتشعر أنه يشير إلى مستقبل مرعب خاصةً للحروب، حيث ظهر في معرض الدفاع للجيش الروسي 2022 في موسكو، وهو مسلح بقاذفة قنابل، وانتشر عنه أنه صُمم للمطارة والقضاء على الدبابات، وفقًا لـ ديلي ميل البريطانية.

كلب آلي
ولكن عند الفحص الدقيق، فهو في الواقع تم تصميمه لمرافقة الأفراد مثل أي حيوان أليف، فهو مساعد منزلي يمكن للأفراد شراؤه عبر الإنترنت، يحمل أحمالًا خفيفة نسبيًا تصل إلى 7 أرطال، أو وزن قاذفة قنابل يدوية فارغة.

وحسب الصحيفة، تم تحميل قاذفة RPG-26 التي يظهر عليها الكلب وهي تزن حوالي 10 أرطال، الأمر الذي أوضح أن ذلك سيكون أكثر من اللازم بالنسبة له.

كلب مُسلح

ظهر الكلب أمام وسائل الإعلام وهو ملثم بقماشة سوداء، وهو الزي الذي تم تصميمه بالفعل لخداع المشاهدين، ليجعلهم يعتقدون أنه مخيف.

كلب آلي

وقال مصممو الكلب الآلي، إنه لا يمكنه اجتياز التضاريس الرطبة أو الأوحال لأنه لا يحتوي على ما يكفي من الماء أو الحماية، ولا يمكنه التعامل مع الأرض الوعرة، حيث يمشي فقط في الطقس المشمس.
وأشارت تقييمات العملاء على مواقع الشراء الصينية، إلى أن بطارية الحيوان الآلي كبيرة بما يكفي للتشغيل لمدة ساعتين، وأحيانًا أقل من 30 دقيقة.

المصدر: السلطة

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