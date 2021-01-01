وثائق تكشف معلومات خطيرة..هل تسيطر الصين على بيانات تيك توك ؟..



تيك توك تيك توك

نشرت إدارة الفضاء الإلكتروني، CAC - وهي الهيئة المسئولة عن تنظيم الإنترنت في الصين- كتالوجًا يضم الخوارزميات التي تعمل بها 30 شركة من شركات التكنولوجيا في الصين، بما فيها الخوارزمية الخاصة بتطبيق تيك توك TikTok، حيث تعتبر الصين هى الدولة الأولى في العالم التي تتدخل في معرفة مثل هذه البيانات.



وبحسب موقع Business Insider فإن الحكومة الصينية قد نشرت قائمة من التفاصيل حول الخوارزميات التي تعمل بها شركات التكنولوجيا الصينية، حيث تعد الوثيقة جزء من حملة تضييق شنتها الحكومة على شركات التكنولوجيا.



مش تيك توك.. 95%? من المراهقين يفضلون هذا التطبيق أعداد بالجملة.. أبل تسرح موظفيها بشكل مفاجئ

قد يعجبك أيضا...

وتهدف السلطات الصينية إلى معرفة ما إذا كانت الخوارزميات التي تستخدمها الشركات تتضمن أى "إساءة استخدام" أو أى أمور سيئة بشكل عام، حيث ستقوم الحكومة بمراجعة هذه الخورزميات وفحصها جيدا لتحديد هذه الأمور بدقة.وتحتوي الوثيقة على خوارزميات الشركات ومن ضمنها خوارزمية تطبيق تيك توك والمعروف باسم Douyin في الصين، حيث كشفت المعلومات الموجودة في الوثيقة عن أن خوارزميته تُستخدم للتوصية بالمحتوى بما في ذلك الرسومات ومقاطع الفيديو والمنتجات والخدمات ، بناءً على سلوك المستخدم مثل "الإعجاب" و "عدم الإعجاب"."ليفل الوحش" في التكنولوجيا.. الصين تطور قطارا معلقا يعمل باستخدام المغناطيس..فيديو وصور كره عميق لآيفون.. زوكربيرج يقنع موظفيه بأندرويد.. وهذا هاتفه المفضلولا تشير الوثيقة بوضوح إلى ما إذا كانت الشركات قد شاركت بالفعل الكود الذي يشكل الخوارزميات مع الحكومة أم لا ، حيث قد يكون من المحتمل أن تكون الشركات قد شاركت المزيد من المعلومات مع الحكومة ولم يتم الكشف عن مثل هذه المعلومات.وتكافح شركات التكنولوجيا الصينية منذ فترة لمحاولة التهرب من تقديم هذه المعلومات للحكومة الصينية، ولكن تضييق الخناق على الشركات جعلها تضطر لتقديمها في النهاية، إلا إنه ليس من الواضح حتى الآن مقدار ما تعرفه الحكومة الصينية بالفعل عن الخوارزميات.وتواصل Business Insider بالسفارة الصينية في لندن للحصول على مزيد من التوضيح حول ما إذا كانت الحكومة قد طلبت من الشركات تسليم الكود، إلا أن الموقع لم يتلقى أى رد حتى الآن.كما اتصل Business Insider ب 6 من أصل 30 شركة مدرجة بما في ذلك Bytedance المالكة لتطبيق تيك توك و على بابا Alibaba و Tencent، ولم ترد أى من هذه الشركات.