بعد الارتفاعات الأخيرة أسعار سيارات فينوتشيا ستار موديل 2022

كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، الوكيل الحصري للعلامة الصينية دونج فينج في مصر، عن قائمة أسعار سيارات دونج فينج خلال أغسطس الجاري.
ويستعرض “إيجيبت أوتوموتيف ” أسعار فينوتشيا ستار موديل 2022 وفق القائمة السعرية المعلنة من الشركة؛ حيث تتوفر السيارة عبر فئتين من التجهيزات، بلغت الفئة الأولى منها نحو 645 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية من السيارة ب 675 ألف جنيه.
مواصفات فينوتشيا ستار موديل 2022
وتعتمد سيارات دونج فينج فينوتشيا ستار الجديدة على نظام هجين يجميع بين محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، مع بطارية كهرباء بقدرة 48 فولت، ليتمكنا معاً من إنتاج 190 حصانًا، بالإضافة إلى وصول العزم الأقصى للدوران إلى 260 نيوتن/ متر، وهو ما يجعلها موفرة للوقود حيث تستهلك السيارة بمعدل 9.5 لتر لكل 100 كم في المدينة، و7.5 لتر على الطرق السريعة لنفس المسافة، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتراً.
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