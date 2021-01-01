نصائح هامه للحفاظ على محرك سيارتك



محرك السيارة محرك السيارة

تزامنا مع الأجواء الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، التي تتسبب في ظهور بعض المشكلات في المحرك خاصةً أثناء ازدحام حركة السير، مما يؤدي إلى تزايد معدلات الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين، مما يجعل الاهتمام بسلامة محرك السيارة الشغل الشاغل لكثير من مالكي السيارات.



وفي السطور التالية نستعرض 5 نصائح ذهبية للحفاظ على محرك السيارة، لتفادي مشكلاته وأعطاله.



1- تغيير زيت المحرك

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يجب تغيير زيت المحرك بانتظام حتى يعمل بكفاءة عالية، وينصح خبراء السيارات بتغييره بعد السير لمسافة 10 كيلو/ متر ، لضمان عدم تآكل أجزاءه وتعرضه للتلف.2- الصيانة الدوريةعلى مالكي السيارات إجراء الصيانة الدورية الخاصة بالسيارة، والتأكد من سلامة الوصلات والخراطيم، والمنسوب المطلوب للمياه، إضافة إلى مروحة التبريد والردياتير لدورهما الهام في خفض درجة حرارة المحرك.3- فحص فلتر الهواءلابد من الحفاظ على نظافة فلتر الهواء، وفحصه بشكل دوري، لأنه في حالة انسداده أو تلفه، سيؤثر بالسلب على أداء حركة المحرك.4- انخفاض مستوى الوقودتجنب انخفاض مستوى خزان الوقود عن الربع، حتى لا يؤدي إلى سحب الشوائب والرواسب إلى المحرك، والحرص على ملئ الخزان بشكل كافي قبل البدء في السير.5- القيادة بسرعة عاليةاحذر من السير على سرعات عالية بالسيارات غير مخصصة لذلك؛ للحفاظ على العمر الافتراضي، وعدم تآكل أجزاء المحرك بسبب سوء الاستخدام.