لم تتخل بي إم دبليو تماماً عن فكرة سيارة M مستقلة



بي إم دبليو بي إم دبليو

ربما تكون بي إم دبليو قد اختارت سيارة XM المرتفعة على انتاج سيارة كوبيه خارقة، ولكن لم تفت فرصة إنتاج سيارة كوبيه بعد.



في حديث صحفي لرئيس بي إم دبليو M، فرانك فان ميل، وضح أن الباب لا يزال مفتوحًا لسيارة فائقة الأداء بسعار M. وقال “إنه دائمًا شيء يمكننا النظر إليه. بصفتنا رجال سيارات، نحلم دائمًا بصنع مثل هذه السيارات. هذا لا يعني أننا سنصنعها بالضرورة، لكننا نستمر في استكشاف تلك الأفكار”. وبحسب فرانك فان ميل، فإن إلغاء مشروع Vision M لا يعني أنهم لا يفكرون في سيارة رياضية، وأضاف أن يحاولون دائمًا اكتشاف طرق لكيفية عملها. ولكنه وفي نفس الوقت، لا يعتقد أن مثل هذه السيارة ضرورية للعلامة التجارية لأنها لا تحتاج إلى إثبات أنها “شركة رياضية”.



مع ذلك، فإن إنتاج سيارة خارقة ليس أولوية قصوى عندما يتعلق الأمر بتخطيط المنتج، ولكن مثل هذه التصريحات قد تعطي الأمل لجمهور الشركة.