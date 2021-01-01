نيسان صني 2023.. واحدة من أكثر سيارات نيسان مبيعا في السوق المصري



نيسان صني 2023 نيسان صني 2023

تعتبر صني واحدة من أهم السيارات التي تقدمها نيسان في السوق المصري، والتي يتواجد منها حاليا موديل 2023 المجمع محليا، حيث تعتبر هذه السيارة من أكثر الموديلات مبيعا حتى الآن بين الموديلات التي يقدمها وكيل نيسان في مصر.



ويحمل هذا الموديل محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية، وبسرعة قصوى 178 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.



وتشمل أهم التجهيزات بهذا الموديل الآتي:

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فئة أولى:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- وسائد هوائية أمامية.- نظام مانع لسرقة السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة- مشغل أسطوانات- بلوتوث- مفتاح ذكي- حامل أمامي وحلفي للأكواب- مرايات جانبية كهربائيةفئة ثانية:التجهيزات السابقة مضاف إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة- سبويلر خلفي- زجاج خلفي داكنفئة ثالثة:التجهيزات السابقة مضاف إليها:- سنسور خلفي- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات- تكييف هواء أوتوماتيكي- مرايات جانبية بخاصية الطي الكهربائي- شاشة عرض 7 بوصة باللمس- واي فاي- ذاكرة فلاش 16 جيجا بايت لتخزين الأفلام والأغانيأما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي:- فئة أولى بناقل يدوي بسعر 246 ألف و400 جنيه.- فئة أولى بناقل أوتوماتيكي بسعر 267 ألف و500 جنيه.- فئة ثانية بناقل أوتوماتيكي بسعر 286 ألف جنيه.- فئة ثالثة بناقل أوتوماتيكي بسعر 297 ألف جنيه.