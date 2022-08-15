سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022



سعر الذهب سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر، اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، استهل نشاطه على الارتفاع الذي سجله نهاية تعاملات الثلاثاء، والذي شهد تباينًا ما بين هبوط وصعود قوي على مدار اليوم.



أسعار الذهب اليوم استقرت على قفزة كبيرة ما بين الأعيرة، تراوحت ما بين 23 جنيهًا لعيار 24 في سعر الجرام و20 جنيهًا لعيار 21 الأكثر إقبالاً في مصر، و17.2 جنيه لعيار 18.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

أسعار الذهب في مصر تداول عيار 24 الأكثر نقاءًا بسعر 1240 جنيها عند الشراء، و1233 جنيهًا عند البيع.

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وسجلت أسعار الذهب لعيار 21 قيمة بلغت 1085 جنيهًا عند الشراء، و1079 جنيهًا عند البيع.سعر جرام الذهب عيار 18 سجل عند الشراء 930 جنيها و924 جنيها عند البيع.سعر عيار 14 سجل في سوق الذهب عند الشراء 725.25 جنيه مقابل 720 جنيها عند البيع.سعر جنيه الذهبصعد سعر جنيه الذهب (8 جرامات لعيار 21)، 160 جنيهًا، حيث سجل 8680 جنيها، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.ويختلف سعر البيع عن سعر الشراء، في سوق الذهب، على عكس ما يفترض أن يكون وهو سعر موحد لشراء وبيع الذهب، ولكن العرف السائد بين التجار في سوق المشغولات الذهبية أن يختلف السعر ما بين البيع والشراء ، وهذا الاختلاف يتراوح بين 10 و 20 جنيها للجرام حسب مكان المحل وحالة الذهب وقيمة المصنعية.سعر الذهب في مصر الآنسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 930 جنيهاسعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1085 جنيهًا.سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1240 جنيها.سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 725.4 جنيه.سعر جنيه الذهب سجل نحو 8680 جنيهًا.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 ، بدأت منخفضة في بداية التداولات، مسجلة نفس أسعار نهاية تداولات الأمس.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 219.44 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 191.99 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 183.26 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 157.08 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 122.17 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.52 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 16.06 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.33 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13.14 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.22 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 214 ريالاسعر الذهب عيار 22 سجل 196.17 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 187.25 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 160.50 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 124.80 ريال