أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 17-8-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الأربعاء 17-8-2022، في بداية التعاملات البنكية الصباحية داخل مصر تباينًا نسبيًّا، ويرصد موقع جريدة «المال» تقريرَا تفصيليًا عن أسعار 6 عملات أجنبية وعربية، وفقًا لشاشات التداول بفروع البنوك الحكومية والأجنبية والخاصة في السوق المصرفية المصرية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وشهدت تعاملات اليوم استقرار العملة الخضراء، واستقرت عملة الاتحاد الأوروبي وعملة دولة الكويت.



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.27 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 23.07 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم: 19.46 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم: 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك مصر: 60.00 جنيها للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 60.08 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي: 59.49 جنيه للشراء، و 65.44 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 60.30 جنيه للشراء، و 62.56 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 22.93 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 22.93 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.البنك التجاري الدولي: 23.01 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 23.04 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 19.35 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.34 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.40 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.البنك المصري الخليجي: 19.40 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.بنك بلوم مصر: 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.بنك قناة السويس: 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.19 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك مصر: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.