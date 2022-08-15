تهبط صادرات الغاز الروسي بنحو الثلث للدول السوفيتية السابقة

تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو ما تعرف برابطة الدول المستقلة، بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية العام الجاري.
وقالت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء إن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق قد بلغت 78.5 مليار متر مكعب في الفترة بين الأول من يناير، وحتى 15 أغسطس الجاري، لتسجل تراجعا بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي، بحسب رويترز.
وقالت غازبروم إن إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بلغ 274.8 مليار متر مكعب، بانخفاض 13 في المئة عن العام السابق.
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