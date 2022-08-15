أسعار الفاكهة في سوق العبور الأربعاء 17 أغسطس



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، حالة من الاستقرار فى الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة، وتنشر « بوابة أخبار اليوم »اسعار الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.



البرتقال البلدى الصيفى من 3.5 إلى 7 جنيهات.



- الجريب فروت ما بين 11 إلى 15 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

-التفاح المصري من 5 إلى 11 جنيها.-عنب البناتى الأصفر 5 إلى 8 جنيهات.- العنب الاحمر 5 إلى 8 جنيهات.-الكنتالوب 3 الى 6 جنيهات للكيلو.- مانجو العويسى من 20 الى 40 جنيها.-المانجو الهندى من 15 الى 18 جنيها.-التيمور من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.-الزبدية من 9 إلى 13 جنيها.-المانجو بلدى من 7 إلى 11 جنيها.-المانجو الفونس من سعر 15 إلى 20 جنيها.- المانجو الفصمن سعر 30 إلى 50 جنيها.-كيلو مانجو دبشه يتراوح سعرها من 13 إلى 15 جنيها.-مانجو صديقة من 16 إلى 18جنيها للكيلو .-مانجو جولك من 15 إلى 18 جنيها.- المانجو السكرى من 15 إلى 20 جنيها.-المانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيها.-مانجو فجر كلان من 12 إلى 14 جنيها.-كيلو مانجو تومى من سعر 12 غلى سعر 14جنيها للكيلو .-المانجو تيمور 16 إلى 20 جنيها.-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 12 جنيها.- البلح الاسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو.- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.-بلح شامية 8 إلى 18 جنيها للكيلو.-البلح الابريمى ما بين 13 إلى 25 جنيها.من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة تتجاوز الزراعية المصرية خلال العام الماضي 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 640 الف و 144 طن من المنتجات الزراعية لافتاً إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .وأكد القصير، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.وأشاد وزير الزراعة، بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية .