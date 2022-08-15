في مصر الصناعات التحويلية تنمو بنحو 4 بالمئة في مايو



الصناعات التحويلية الصناعات التحويلية

ارتفع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر بنسبة 3.91 بالمئة على أساس شهري في مايو.



وأفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن صناعة المشروبات سجلت نموا بنسبة 30.2 بالمئة على أساس شهري، بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف.



كما سجلت الصناعات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 3.26 بالمئة على أساس شهري في مايو.

قد يعجبك أيضا...

بينما تراجعت صناعة المواد بنسبة 2.57 بالمئة على أساس شهري، كما تراجعت صناعة المنتجات الكيماوية وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.34 بالمئة.وكانت مصر قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هندية لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنهاية يوليو الماضي، وفقا لبيان لمجلس الوزراء المصري.وأكد البيان أن شركة رنيو باور برايفت ليمتد الهندية ستبني مصنعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة إلى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.وتسعى مصر، التي تستضيف مؤتمر المناخ (كوب27) في نوفمبر، لتطوير مشاريع للطاقة الخضراء تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر.