يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في علاج مرضى الألم المزمن



علاج مرضى الألم المزمن علاج مرضى الألم المزمن

العلاج السلوكي المعرفي هو بديل فعال لمسكنات الألم الأفيونية للسيطرة على الألم المزمن، ولكن جعل المرضى يكملون هذه البرامج يمثل تحديًا ، خاصة لأن العلاج النفسي يتطلب غالبًا جلسات متعددة وندرة المتخصصين في الصحة العقلية.



تشير دراسة جديدة في JAMA Internal Medicine إلى أن العلاج المعرفي السلوكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم نفس النتائج مثل البرامج الموصى بها من قبل المعالجين ، بينما تتطلب وقتًا أقل بكثير من الطبيب ، مما يجعل هذا العلاج أكثر سهولة.



قال جون بييت ، الأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيجان وكبير الباحثين في إدارة المحاربين القدامى:"الألم المزمن شائع بشكل لا يصدق: آلام الظهر ، وهشاشة العظام ، والصداع النصفي ، وأكثر من ذلك، كما أنه يسبب الألم ، يتغيب الناس عن العمل ، ويصابون بالاكتئاب ، ويشرب بعض الأشخاص الكحول أكثر مما هو صحي ، والألم المزمن هو أحد الدوافع الرئيسية لوباء المواد الأفيونية".

قد يعجبك أيضا...

سمنة الأطفال .. السلوكيات الغذائية الخاطئة للأسرة السبب الرئيسيواضاف:"نحن متحمسون جدًا لنتائج هذه الدراسة ، لأننا كنا قادرين على إثبات أنه يمكننا تحقيق نتائج الألم التي تكون على الأقل جيدة مثل برامج العلاج السلوكي المعرفي القياسية ، وربما أفضل، وقد فعلنا ذلك بأقل من نصف وقت المعالج كنهج موصى به بالمبادئ التوجيهية"، وذلك حسب ما ذكره موقع"dailynewsera".تقليديا ، يتم تقديم العلاج المعرفي السلوكي من قبل معالج في 6 إلى 12 جلسة شخصية أسبوعية تستهدف سلوكيات المرضى ، وتساعدهم على التأقلم العقلي ومساعدتهم في استعادة وظائفهم.قال بييت: "لسوء الحظ ، لا يستطيع العديد من الأشخاص الذين يعانون من الألم الوصول إلى هذه البرامج ، كما أن الجلسات الأسبوعية المتعددة تعد بمثابة كسر للصفقات للأشخاص الذين لديهم مطالب متنافسة مثل الوظائف والمسؤوليات الأسرية".وقال إنه نتيجة لذلك ، يتطلع بعض المرضى إلى الأدوية لعلاج أعراضهم أو ببساطة ترك الرعاية قبل تحقيق الفائدة.قام بييت وزملاؤه بتجنيد 278 مريضا يعانون من آلام الظهر المزمنة وتقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين.وتلقت إحدى المجموعات العلاج المعرفي السلوكي القياسي من خلال عشر جلسات هاتفية مدتها 45 دقيقة مع معالج. تلقت المجموعة الأخرى العلاج المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، حيث أبلغوا عن أعراضهم عبر مكالمات آلية يومية قصيرة. وبناءً على طريقة أدائهم ، أوصى البرنامج المدعوم من منظمة العفو الدولية بجلسة معالج مدتها 45 دقيقة أو 15 دقيقة أو جلسة مؤتمتة بالكامل تغطي محتوى مشابه ولكن دون الحاجة إلى وجود معالج.في غضون ثلاثة أشهر ، كانت شدة الألم لدى المرضى وتداخل الألم جيدة تمامًا مع البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، وفي ستة أشهر ، كان عدد أكبر بكثير من المرضى في المجموعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد شهدوا تحسينات مهمة سريريًا في نتائجهم ، على حد قول بييت.أكمل 82? من المرضى في مجموعة AI-CBT كل 10 أسابيع من العلاج ، مقارنة بـ 57? من المرضى الذين تلقوا 10 أسابيع من الاستشارة عبر الهاتف من قبل المعالج.قال بييت: "على الرغم من تلقي المزيد من الأسابيع من العلاج ، فإن البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي استخدم أقل من نصف وقت المعالج ، مما يعني أنه يمكننا مضاعفة عدد المرضى الذين يمكن علاجهم بنفس العدد من الأطباء، ويمكن أن يكون لهذه النتيجة تأثير كبير على طريقة تفكيرنا في تقديم العلاجات النفسية للأشخاص الذين يعانون من الألم".قال بييت إن أساليب العلاج المعرفي السلوكي المماثلة تستخدم لمشاكل أخرى شائعة مثل الاكتئاب والقلق وضغوط ما بعد الصدمة.وقال إن هذا النهج يمكن أن يجعل هذه الخدمات أكثر سهولة أيضًا ، على الرغم من نقص المعالجين.واضاف: "يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في معرفة كيفية منح كل شخص القدر الذي يحتاجه من الاهتمام ، مع ضمان عدم إنفاق الموارد النادرة مع المرضى الذين لا يستفيدون منها، ولا يحتاج كل شخص إلى نفس القدر من وقت المعالج ؛ يحتاج البعض أكثر بينما يمكن للمرضى الآخرين تحقيق الفوائد بلمسة أخف، ويمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في استهداف تلك الخدمات حيث يمكنهم المساعدة أكثر من غيرهم ".