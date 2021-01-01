القتل الرحيم يهدد حيوان الفظ بالنرويج بسبب معجبيها..

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أعلنت السلطات النرويجية أنها تدرس إمكانية اللجوء إلى القتل الرحيم لأنثى الفظ "فرِيا"، التى أصبحت نجمة موسم الصيف فى مضيق أوسلو، وذلك لما تشكله من خطر على حياتها وحياة الناس الذين يأتون لمشاهدتها.



وأوضحت مديرية الثروة السمكية النرويجية، فى بيان، أن "فريا" البالغ وزنها نحو 600 كيلو جرام لا تزال تجذب مهتمين كثرين رغم الدعوات المستمرة للابتعاد عنها وعدم إزعاجها، وأرفقت المديرية بيانها بصورة تظهر مجموعة من المتفرجين فى المحيط المباشر للحيوانات.



وأكدت الناطقة باسم مديرية الثروة السمكية النرويجية، نادية جدينى، أن التصرف المتهور من الجمهور وعدم احترام تعليمات السلطات يمكن أن يعرض الأرواح للخطر، وأضافت "ندرس فى الوقت الراهن تدابير إضافية، ويمكن أن يكون القتل الرحيم أحد الخيارات المطروحة فعلياً"، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

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وتعيش حيوانات الفظ عادة تحت خطوط العرض الشمالية في القطب الشمالي، لكنّ "فريا"، وهو اسم إلهة للحب والجمال في الأساطير الاسكندينافية، موجودة في مياه العاصمة النرويجية منذ 17 يوليو الماضي.لكن على الرغم من التعليمات التى أصدرتها السلطات، فلا يزال الفضوليون يزعجون "فريا"، إذ يسبحون بالقرب من مكان وجودها، أو يقتربون كثيراً منها، وأحياناً بصحبة أطفال، لتصويرها، بحسب مديرية الثروة السمكية.وأشارت السلطات إلى أن حيوان الفظ لا يشكل عادة خطراً على البشر ما داموا على مسافة بعيدة منه، لكن إذا أزعجوه ولم يتمكن من التمتع بالراحة الكافية، فقد يشعر بالخطر ويلجأ إلى مهاجمتهم.