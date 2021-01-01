القتل الرحيم يهدد حيوان الفظ بالنرويج بسبب معجبيها..

أعلنت السلطات النرويجية أنها تدرس إمكانية اللجوء إلى القتل الرحيم لأنثى الفظ "فرِيا"، التى أصبحت نجمة موسم الصيف فى مضيق أوسلو، وذلك لما تشكله من خطر على حياتها وحياة الناس الذين يأتون لمشاهدتها.
وأوضحت مديرية الثروة السمكية النرويجية، فى بيان، أن "فريا" البالغ وزنها نحو 600 كيلو جرام لا تزال تجذب مهتمين كثرين رغم الدعوات المستمرة للابتعاد عنها وعدم إزعاجها، وأرفقت المديرية بيانها بصورة تظهر مجموعة من المتفرجين فى المحيط المباشر للحيوانات.
وأكدت الناطقة باسم مديرية الثروة السمكية النرويجية، نادية جدينى، أن التصرف المتهور من الجمهور وعدم احترام تعليمات السلطات يمكن أن يعرض الأرواح للخطر، وأضافت "ندرس فى الوقت الراهن تدابير إضافية، ويمكن أن يكون القتل الرحيم أحد الخيارات المطروحة فعلياً"، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!