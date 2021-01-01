مشروبات تزيد من الإلتهابات في جسمك بشكل خطير

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قيل الكثير في السنوات الأخيرة عن الالتهاب، أنه تم تحذير أي شخص يتطلع إلى تجنب الألم والقضايا الصحية طويلة المدى من هذه الحالة ، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الالتهاب إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى إذا تم تجاهلها، في حين أن الالتهاب يمكن أن يسبب مشاكل لا تعد ولا تحصى ، فإن تثقيف نفسك حول طرق الوقاية منه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.



وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن بعض الأطعمة مثل اللحوم المحفوظة والأطعمة المقلية والحلويات السكرية وغيرها من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن تؤدي إلى علامات أسوأ للالتهاب المزمن، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».



ودائمًا ما تتعرض بعض الأطعمة لسمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بإثارة الالتهاب ، ولكن المشروبات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى هذه الحالة، وقد ربط الخبراء شرب الكثير من الكحول بالالتهابات ، لكن المشروبات المخادعة الأخرى يمكن أن تزيد من التأثيرات أيضًا.

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لاتيه سكريةتقول آمي جودسون أخصائية التغذية: "العديد من مشروبات القهوة والعصائر والصلصات والخفق والرذاذ مليئة بالخفق، وإذا كنت تتناول كوبًا كبيرًا من هذه المشروبات كل يوم ، فقد تتناول كمية من السكر أكثر مما تعتقد، وهذا يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.بدلاً من ذلك ، تقترح جودسون أن تحاول أن تقلل من استهلاك السكر في المشروبات لتقليل السعرات الحرارية ، ومحاربة الالتهاب.حليب الشوفان المنكهتقول جونسون : "عندما يتعلق الأمر بالحليب غير المصنوع من منتجات الألبان ، لا يتم إنشاء جميع العلامات التجارية والأصناف على قدم المساواة" .واضاف: "عندما يصنع حليب الشوفان بالنكهات والسكر المضاف فإنه يصبح ملتهبًا، وحتى الخيارات الخالية من النكهات يمكن أن تحتوي على حوالي 7 جرامات من السكر لكل حصة، وبالنسبة لأولئك الذين لديهم حساسية من الجلوتين أو عدم تحمل يمكن أن يجعل رد فعلهم الالتهابي أسوأ ، وتتم معالجة بعضها في منشآت تصنع مكونات تحتوي على الجلوتين مما يجعل التلوث المتبادل ممكنًا ".المشروبات المحلاة بالسكريقول جودسون: "المشروبات المحلاة بالسكر مثل الشاي الحلو يجب أن تكون محدودة قدر الإمكان" . وبمرور الوقت ، يمكن للإفراط في تناول السكريات المضافة أن يسهم في حدوث التهاب مزمن ، والعديد من المشروبات المحلاة بالسكر ليس لها أي قيمة غذائية تقريبًا ، مما يعني أنها توفر لك السكر والسعرات الحرارية فقط، وحاول استبدالها بالماء ، والمياه ذات النكهة الخفيفة ، أو حتى الماء المنكه بالفواكه الطازجة كمصدر جيد لترطيب السكر".العصائر التي يتم شراؤها من المتجريقول جودسون: "في حين أن العصائر يمكن أن تكون خيارًا رائعًا لاستبدال الوجبة أو الانتعاش بعد التمرين ، فإن العديد من المنتجات التي تشتريها من محلات العصائر أضافت السكر في كلمة قد لا تعرفها تسمى توربينادو ".تقول جودسون: " لا ينبغي الخلط بين هذا وبين الفاكهة أو عصير الفاكهة الطازج المضغوط ، والذي يعتبر سكرًا طبيعيًا ، فنحن نتحدث عن السكر المضاف (المعروف أيضًا باسم السكر الذي يُسكب في العصير)، وهذا السكر المضاف ، عند استهلاكه بمرور الوقت ، يمكن أن يساهم في حدوث الالتهابات ، خاصة إذا كنت تشرب مشروبات أخرى محلاة بالسكر".يقول جودسون: "الحل هو أولاً صنع عصير في المنزل بالفواكه الطازجة والحليب والزبادي ، ولكن إذا كنت ستشتري واحدًا ، فتحقق من قائمة المكونات وملصق حقائق التغذية، وتأكد من احتواء العصير على نسبة جيدة من الكربوهيدرات إلى البروتين حتى لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم".المشروبات الغازيةإذا لم يتسبب السكر الموجود في عصيرك في حدوث التهاب ، فقد يؤدي السكر الموجود في الصودا إلى حدوث التهاب.كما تقول ليزا يونج أخصائية التغذية: "الصودا السكرية تزيد الالتهاب، ويمكن أن يحدث الالتهاب المزمن بمرور الوقت من شرب المشروبات بانتظام مع الكثير من السكر المضاف، وتعتبر الصودا هي المساهم الرئيسي في إضافة السكر في النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالسكر المضاف إلى زيادة الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى المرض، وأقترح شرب الماء أو الماء الفوار بدلاً من ذلك. لا مانع من إضافة النعناع والليمون ، أو حتى القليل من العصير لإضفاء النكهة ".