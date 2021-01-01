اكتشف أعراض التهاب المرارة المبكرة

يعد التهاب المرارة من المشكلات الصحية التى تتطلب علاجا سريعا لتجنب حدوث المضاعفات الخطيرة مثل موت خلايا المرارة وتمزقها.
ويساعد الاكتشاف المبكر لأعراض التهاب المرارة على التمكن من علاجها بدون جراحة والوقاية من المضاعفات القوية .
ومن أهم الأشياء التى تساعد على اكتشاف التهاب المرارة بشكل سريع هى المعرفة المسبقة بأعراضه.
نعرض لكم أهم أعراض التهاب المرارة ولك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic ”
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