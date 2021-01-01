اكتشف أعراض التهاب المرارة المبكرة

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التهاب المرارة


يعد التهاب المرارة من المشكلات الصحية التى تتطلب علاجا سريعا لتجنب حدوث المضاعفات الخطيرة مثل موت خلايا المرارة وتمزقها.

ويساعد الاكتشاف المبكر لأعراض التهاب المرارة على التمكن من علاجها بدون جراحة والوقاية من المضاعفات القوية .

ومن أهم الأشياء التى تساعد على اكتشاف التهاب المرارة بشكل سريع هى المعرفة المسبقة بأعراضه.
نعرض لكم أهم أعراض التهاب المرارة ولك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic ”

ألم شديد في أعلى يمينك أو وسط البطن
ألم ينتشر إلى كتفك الأيمن أو ظهرك
رقة على بطنك عند لمسها
غثيان
التقيؤ
حُمى
غالبًا ما تحدث علامات التهاب المرارة وأعراضه بعد تناول وجبة خاصةً الوجبات الكبيرة أو الدهنية الدسمة.

المصدر: موقع “ mayoclinic ”

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