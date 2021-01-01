تعرف على أفضل الطرق عند تخزين المانجو



تخزين المانجو تخزين المانجو





تتساءل ربات المنزل عن أفضل طريقة لحفظ المانجو وتخزينها للعام القادم، وهي من أكثر التساؤلات المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تشغل بال الكثيرين، وفي السطور التالية سنقوم بذكر أبرز طرق تخزين المانجو في المنزل لفترة طويلة، وذلك بعد أن انخفض سعرها.





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طرق تخزين المانجو لفترة طويلةويعتبر الوقت الأمثل لتخزين المانجو هو في منتصف شهر أغسطس؛ حيث بدأت في الظهور أنواع عديدة من المانجو، وأصبح سعرها منخفض ليصبح أقل من 13 جنيها، وبدأت جميع الأنواع في النضوج بشكل كبير، مما يجعل المانجو جاهزة للتخزين .ويمكن تخزين المانجو بأكثر من طريقة مختلفة، وتعتمد عليها أغلبها على وضعها في الفريزر، وقالت الشيف هويدا دياب، عبر حسابها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي على فيس بوك، أن هناك العديد من الطرق المختلفة تخزين المانجو لفصل الشتاء وعملها عصير، ومن أبرز هذه الطرق ما يلي :- التخزين كما هي بحالتها بعد غسلها جيدا.- الطريقة الثانية، هي غسلها وتقشيرها وتقطيعها شرائح ومكعبات ثم التعبئة في أكياس ووضعها بعد ذلك في الفريزر، ومن الممكن إضافة قليل من السكر عليها.وهناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول أو شرب عصير المانجو، وذلك لأنها غنية بالألياف، وتحتوي على فيتامين سي وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B6، الكاروتين ومضادات الأكسدة، كما أنها تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، بجانب أنها غنية بالألياف والمعادن.وذكر موقع بولد سكاي العديد من فوائد تناول المانجو، ومن أبرزها ما يلي :- تمنع الحموضة :ويعد المانجو الخام غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج وفيتامين أ والأحماض الأمينية التي تعمل على تخفيف الحموضة.طرق تخزين المانجو لفترة طويلة- تعزيز المناعة :ويساعد فيتامين C و A الموجودان في المانجو النيء جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية الأساسية في تحسين جهاز المناعة .- التحكم في ضغط الدم :وتشير الدراسات إلى أن فاكهة المانجو تساعد في علاج اضطرابات الدم الشائعة مثل فقر الدم ، والجلطات الدموية ، والهيموفيليا وما إلى ذلك كونه غنيًا بفيتامين سي.- يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي :وتحتوي المانجو الخام على البكتين، وهو مفيد للغاية في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي كما أنه علاج فعال للإسهال والبواسير وعسر الهضم والإمساك و تعتبر المانجو الخضراء مثالية للحوامل لأنها تساعد في تخفيف غثيان الصباح .- فقدان الوزن :وتعتبر المانجو النيئة من أفضل الفواكه التي يجب تناولها عندما تريد أن تفقد تلك السعرات الحرارية، تساعد الفاكهة النيئة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وبالتالي تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية ، كما أنها أقل في السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة أقل من السكر