أعراض وأسباب سرطان الرئة| أبرزها التدخين



سرطان الرئة سرطان الرئة





تصدر الفنان هشام سليم تريند مؤشر البحث جوجل بعد انتشار أخبار وفاته إلا أن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أكد أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وسط ظهور أنباء جديدة عن تدهور حالته الصحية بشدة.



وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم مصاب بسرطان الرئة ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عندالذكور ، وفي الولايات المتحدة ، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12 ? للإصابة به من الذكور البيض.

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الأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، رغم أن سرطان الرئة يمكن أن يصيب أيضًا الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا. ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي دخنتها.أنواعه:1- سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة. لا يحدث سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة تقريبًا إلا لدى المدخنين الشَّرِهين، وهذا النوع أقل شيوعًا من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة2- سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو مصطلح شامل لعدة أنواع من سرطانات الرئة. وتشمل سرطانات الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغُدّي وسرطان الخلايا الكبيرة.عوامل الخطر :1-التدخين2-العلاج الاشعاعي السابق3-التعرض لاسبستوس والمواد المسرطنة الأخرى4-تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئةالأعراض :1-سعال2-ألم في الصدر3-بحة في الصوت4-ضيق في النفس5-نفث دموي (خروج دم مع السعال)6-فقدان الوزنالنقائل :1-دماغ2- رئة أخرى3-عظامالتشخيص ..1-تكشف صورة الأشعة السينية لرئتيك عن وجود كتلة أو عُقَيدة غير طبيعية2-فحص التصوير المقطعي المحوسب عن وجود آفات صغيرة3-فحص خلايا البلغم. إذا كنت مصابًا بسعال وإفراز بلغم، فيمكن أن يكشف فحص البلغم تحت المجهر أحيانًا عن وجود خلايا سرطانالرئة.4-عينة نسيجية (خزعة) ويجرى بثلاث طرق :1-تنظير القصبات، وفيه يتم فحص المناطق غير الطبيعية في الرئتين باستخدام أنبوب مُضاء يتم تمريره من خلال الحلق إلى الرئتين.2-جد خيار آخر وهو تنظير المنصف، وفيه يتم إجراء شق جراحي في قاعدة الرقبة ويتم إدخال أدوات جراحية خلف عظمة الصدر لأخذعينات نسيجية من العُقَد اللمفية.3-فهو الخزعة بالإبرة، حيث يستخدم الطبيب التصوير بالأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب لتوجيه إبرة عبر جدار الصدر إلىأنسجة الرئة لجمع الخلايا المشتبه بها.العلاج :1- جراحي وبطرق عدة :أ-الاستئصال الإسفيني لإزالة جزء صغير من الرئة يحتوي على الورم مع جزء من الأنسجة السليمةب-الاستئصال المقطعي لإزالة جزء أكبر من الرئة، ولكن ليس الفص بأكملهج-استئصال الفص لإزالة فص كامل من رئة واحدةد-استئصال الرئة بالكاملالعلاج الشعاعي والكيمائي يستخدم:أ-كعلاج ملطف في حال كون الورم خبيث ويعطي كيمائي.ب-إذا كان حجم الورم كبير يعطى علاج كيميائي وشعاعي لتخفيف حجمه ثم جراحي.