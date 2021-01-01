تنسيق 2022 .. ارتفاع نسب القبول للطب و91% للأسنان وهندسة 80%



تنسيق الجامعات 2022 تنسيق الجامعات 2022



تنسيق الجامعات 2022 ، يترقب طلاب الثانوية العامة 2022 الناجحون في الدور الاول نتيجة المرحلةالأولى من تنسيق الجامعات 2022 وإطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022، لذلك ازدادت محركات البحث عن مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022 .



مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

وتشير مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 إلى أن كليات الطب بالجامعات الحكومية استقبلت ما يقارب الـ 12 ألف طالب مثل العام الماضي، ومقارنة بأعداد الحاصلين على 90% لأقل من 95% وهم 17066 علمي علوم فنجد أن كليات الطب قد يتراوح الحد الأدنى بها ما بين 92% و 93%.



وفي حالة أنه تم استقبال ما يصل إلى 3 آلاف طالب بكليات طب الأسنان بينما كليات الصيدلة قد تتخطى الـ7 آلاف وقد تصل إلى 8 آلاف طالب، فإنه طبقا لـ مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 يصبح الحد الادنى المتوقع لكليات طب الأسنان 91% بينما الصيدلة قد تكون أقل من 89.5% .

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هندسة وحاسبات وطب بيطري.. مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق 2022وأكد عدد من الخبراء أن تنسيق 2022 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2021، ولكن سيرتفع ارتفاعا طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والكليات الأدبية، لافتا إلى أن بعض كليات القمة سوف تكون في المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن تكون الهندسة والطب البيطري والحاسبات في المرحلة الثانية بـ تنسيق 2022.رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولىقم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني من خلال هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .رابط التقديم بتنسيق المرحلة الثانية 20221• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني من أجل التسجيل في تنسيق المرحله الثانية للجامعات 2022• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.تنسيق الجامعات 2022 شعبة علمي علوم:طب المنصورة 387 درجةطب الإسكندرية 383طب الزقازيق 382طب طنطا 382طب كفر الشيخ 381طب القاهرة 381طب بورسعيد 379طب عين شمس 380طب أسنان المنصورة 378طب المنوفية بشبين الكوم 378هندسة بترول وتعدين السويس 378طب فاقوس 378طب بنها 377طب حلوان 376طب أسنان المنوفية 376طب جنوب الوادي 376طب قناة السويس بالإسماعيلية 375طب سوهاج 375طب الفيوم 374علاج طبيعي كفر الشيخ 368علاج طبيعي بنها 367صيدلة سوهاج 367صيدلة جنوب الوادي 367صيدلة المنصورة 367صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366علاج طبيعي القاهرة 366علاج طبيعي السويس 366صيدلة الزقازيق 366صيدلة المنوفية 365الحد الأدنى لجميع كليات الهندسة على مستوى جميع محافظات الجمهورية في تنسيق الكليات2021 كالتالي:1 - هندسة القاهرة من 356 درجة.2 - هندسة المنصورة من 355 درجة.3 - هندسة دمياط من 354 درجة.4 - هندسة عين شمس من 349 درجة.5 - هندسة الإسكندرية من 347 درجة.6 - هندسة طنطا من 344 درجة.7 - هندسة كفر الشيخ من 342 درجة.8 - هندسة الزقازيق من 341 درجة.9 - هندسة المنوفية في شبين الكوم من 340 درجة.10 - هندسة قناة السويس في الإسماعيلية من 340 درجة.11 - هندسة بور سعيد من 338 درجة.12 - هندسة حلوان من 336 درجة.13 - هندسة بنها من 335 درجة.14 - هندسة السويس من 334 درجة.15 - هندسة بنها في شبرا من 333 درجة.16 - هندسة سوهاج من 332 درجة.17 - هندسة حلوان في المطرية من 331 درجة.18 - هندسة بني سويف من 329 درجة.19 - هندسة الفيوم من 329 درجة.